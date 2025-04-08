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Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP

Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP - РИА Новости, 08.04.2025

Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон и считает, что именно она... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:19:00+03:00

2025-04-08T23:19:00+03:00

2025-04-08T23:23:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон и считает, что именно она способна содействовать диалогу между ЕС и президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного итальянского чиновника. Ранее во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп примет Мелони в Вашингтоне 17 апреля. "Фон дер Ляйен говорит Мелони, что если есть еще один находящийся в контакте с США лидер, который способен содействовать диалогу между ЕС (не только Италией) и Трампом, то это она", - приводит издание слова чиновника. Как пишет издание, чиновник добавил, что глава ЕК горячо приветствует поездку Мелони в Вашингтон.

https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html

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в мире, вашингтон (штат), италия, сша, джорджа мелони, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия