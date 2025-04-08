Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 08.04.2025 (обновлено: 23:23 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ek-2010126143.html
Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP
Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP - РИА Новости, 08.04.2025
Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон и считает, что именно она... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:19:00+03:00
2025-04-08T23:23:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
италия
сша
джорджа мелони
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон и считает, что именно она способна содействовать диалогу между ЕС и президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного итальянского чиновника. Ранее во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп примет Мелони в Вашингтоне 17 апреля. "Фон дер Ляйен говорит Мелони, что если есть еще один находящийся в контакте с США лидер, который способен содействовать диалогу между ЕС (не только Италией) и Трампом, то это она", - приводит издание слова чиновника. Как пишет издание, чиновник добавил, что глава ЕК горячо приветствует поездку Мелони в Вашингтон.
https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html
вашингтон (штат)
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a35b997cd1dcfb26153ac31b652bd442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), италия, сша, джорджа мелони, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Вашингтон (штат), Италия, США, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК поддержала визит премьера Италии в Вашингтон, пишет WP

WP: глава ЕК фон дер Ляйен поддерживает визит премьера Италии Мелони в Вашингтон

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон и считает, что именно она способна содействовать диалогу между ЕС и президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного итальянского чиновника.
Ранее во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп примет Мелони в Вашингтоне 17 апреля.
"Фон дер Ляйен говорит Мелони, что если есть еще один находящийся в контакте с США лидер, который способен содействовать диалогу между ЕС (не только Италией) и Трампом, то это она", - приводит издание слова чиновника.
Как пишет издание, чиновник добавил, что глава ЕК горячо приветствует поездку Мелони в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа
24 марта, 13:32
 
В миреВашингтон (штат)ИталияСШАДжорджа МелониДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала