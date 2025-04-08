https://ria.ru/20250408/ege-2009983170.html

Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ

Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ - РИА Новости, 08.04.2025

Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, комментируя тему отмены единого госэкзамена, заявил, что должна быть альтернатива, пока проработанных вариантов нет, и РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:54:00+03:00

2025-04-08T11:54:00+03:00

2025-04-08T12:15:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

образование - общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, комментируя тему отмены единого госэкзамена, заявил, что должна быть альтернатива, пока проработанных вариантов нет, и ведомство заинтересовано в развитии ЕГЭ."Появляются очередные законопроекты, связанные с отменой единого государственного экзамена, но мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям", - сказал Круглинский журналистам.Он добавил, что на данный момент проработанных альтернатив нет, Рособрнадзор заинтересован в развитии и улучшении Единого государственного экзамена.Недавно Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам.Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что доработанный законопроект об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании.По мнению парламентария, "ЕГЭ как термин уже раздражает людей".

https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество