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Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ - РИА Новости, 08.04.2025
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11:54 08.04.2025 (обновлено: 12:15 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ege-2009983170.html
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ - РИА Новости, 08.04.2025
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, комментируя тему отмены единого госэкзамена, заявил, что должна быть альтернатива, пока проработанных вариантов нет, и РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:54:00+03:00
2025-04-08T12:15:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, комментируя тему отмены единого госэкзамена, заявил, что должна быть альтернатива, пока проработанных вариантов нет, и ведомство заинтересовано в развитии ЕГЭ."Появляются очередные законопроекты, связанные с отменой единого государственного экзамена, но мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям", - сказал Круглинский журналистам.Он добавил, что на данный момент проработанных альтернатив нет, Рособрнадзор заинтересован в развитии и улучшении Единого государственного экзамена.Недавно Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам.Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что доработанный законопроект об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании.По мнению парламентария, "ЕГЭ как термин уже раздражает людей".
https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование - Общество
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Круглинский: для отмены ЕГЭ в РФ должна быть альтернатива

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи ЕГЭ
Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, комментируя тему отмены единого госэкзамена, заявил, что должна быть альтернатива, пока проработанных вариантов нет, и ведомство заинтересовано в развитии ЕГЭ.
"Появляются очередные законопроекты, связанные с отменой единого государственного экзамена, но мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям", - сказал Круглинский журналистам.
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Он добавил, что на данный момент проработанных альтернатив нет, Рособрнадзор заинтересован в развитии и улучшении Единого государственного экзамена.
Недавно Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам.
Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что доработанный законопроект об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании.
По мнению парламентария, "ЕГЭ как термин уже раздражает людей".
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияОбразование - Общество
 
 
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