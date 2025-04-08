https://ria.ru/20250408/drony-2010127010.html

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 08.04.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:38:00+03:00

2025-04-08T23:38:00+03:00

2025-04-08T23:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ по нашей области продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино системой РЭБ дрон был подавлен, от его детонации о землю поврежден легковой автомобиль. В селе Мешковое Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона загорелся стоящий возле дома автомобиль - возгорание ликвидировано. Также в доме повреждено остекление", - написал он. Губернатор также отметил, что в Белгородском районе в хуторе Церковный дрон нанес удар по территории сельхозпредприятия - сгорел грузовой автомобиль, а в селе Отрадное беспилотник сдетонировал рядом с частным домом - повреждены окна и забор. Кроме того, FPV-дроном атаковано село Борисполье Ракитянского района - выбиты окна в частном доме и посечены осколками два автомобиля. "В поселке Дальний Валуйского округа дрон ударил по автомобилю - машина повреждена. В селе Кукуевка после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены автомобиль и частное домовладение. Еще одна атака беспилотника зафиксирована в городе Валуйки - разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20250408/traktor-2010037481.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия