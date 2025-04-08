Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: БПЛА атаковали четыре района в Белгородской области, никто не пострадал
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Атаки ВСУ по нашей области продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино системой РЭБ дрон был подавлен, от его детонации о землю поврежден легковой автомобиль. В селе Мешковое Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона загорелся стоящий возле дома автомобиль - возгорание ликвидировано. Также в доме повреждено остекление", - написал он.
Губернатор также отметил, что в Белгородском районе в хуторе Церковный дрон нанес удар по территории сельхозпредприятия - сгорел грузовой автомобиль, а в селе Отрадное беспилотник сдетонировал рядом с частным домом - повреждены окна и забор. Кроме того, FPV-дроном атаковано село Борисполье Ракитянского района - выбиты окна в частном доме и посечены осколками два автомобиля.
"В поселке Дальний Валуйского округа дрон ударил по автомобилю - машина повреждена. В селе Кукуевка после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены автомобиль и частное домовладение. Еще одна атака беспилотника зафиксирована в городе Валуйки - разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля", - добавил Гладков.
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