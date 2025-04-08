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Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти" - РИА Новости, 08.04.2025
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13:55 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/cisco-2010021061.html
Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти"
Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти" - РИА Новости, 08.04.2025
Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти"
Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 6 миллионов рублей с американского производителя программного обеспечения Cisco и его российской... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:55:00+03:00
2025-04-08T13:55:00+03:00
экономика
москва
россия
транснефть
cisco systems, inc.
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 6 миллионов рублей с американского производителя программного обеспечения Cisco и его российской "дочки" ООО "Сиско солюшенз", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего во вторник заседания. Подробностей пока нет. "Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям компьютеров и программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - иск к IBM на сумму более 83 миллионов рублей. В нем заявлено требование о взыскании убытков в размере предоплаченных услуг технической поддержки программного обеспечения, которую ответчик прекратил в марте 2022 года. Это дело пока не рассмотрено. Арбитражный суд Москвы в январе взыскал в пользу "Транснефти" около 13 миллионов рублей убытков с Red Hat. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
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экономика, москва, россия, транснефть, cisco systems, inc., ibm, технологии
Экономика, Москва, Россия, Транснефть, Cisco Systems, Inc., IBM, Технологии
Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти"

Суд взыскал с Cisco и его дочки около 6 миллионов рублей в пользу "Транснефти"

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСтенд с логотипом Cisco Systems
Стенд с логотипом Cisco Systems - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Стенд с логотипом Cisco Systems. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 6 миллионов рублей с американского производителя программного обеспечения Cisco и его российской "дочки" ООО "Сиско солюшенз", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего во вторник заседания. Подробностей пока нет.
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"Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям компьютеров и программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - иск к IBM на сумму более 83 миллионов рублей. В нем заявлено требование о взыскании убытков в размере предоплаченных услуг технической поддержки программного обеспечения, которую ответчик прекратил в марте 2022 года. Это дело пока не рассмотрено.
Арбитражный суд Москвы в январе взыскал в пользу "Транснефти" около 13 миллионов рублей убытков с Red Hat.
IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
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