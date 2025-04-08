https://ria.ru/20250408/cisco-2010021061.html

Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти"

Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти" - РИА Новости, 08.04.2025

Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти"

Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 6 миллионов рублей с американского производителя программного обеспечения Cisco и его российской... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:55:00+03:00

2025-04-08T13:55:00+03:00

2025-04-08T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 6 миллионов рублей с американского производителя программного обеспечения Cisco и его российской "дочки" ООО "Сиско солюшенз", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего во вторник заседания. Подробностей пока нет. "Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям компьютеров и программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - иск к IBM на сумму более 83 миллионов рублей. В нем заявлено требование о взыскании убытков в размере предоплаченных услуг технической поддержки программного обеспечения, которую ответчик прекратил в марте 2022 года. Это дело пока не рассмотрено. Арбитражный суд Москвы в январе взыскал в пользу "Транснефти" около 13 миллионов рублей убытков с Red Hat. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

https://ria.ru/20241210/sud-1988348439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, россия, транснефть, cisco systems, inc., ibm, технологии