Суд взыскал с Cisco шесть миллионов рублей по иску "Транснефти"
Суд взыскал с Cisco и его дочки около 6 миллионов рублей в пользу "Транснефти"
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСтенд с логотипом Cisco Systems
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Стенд с логотипом Cisco Systems. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 6 миллионов рублей с американского производителя программного обеспечения Cisco и его российской "дочки" ООО "Сиско солюшенз", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего во вторник заседания. Подробностей пока нет.
Суд взыскал с Euroclear Bank 6,4 миллиона долларов в пользу Сбербанка
10 декабря 2024, 11:38
"Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям компьютеров и программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - иск к IBM на сумму более 83 миллионов рублей. В нем заявлено требование о взыскании убытков в размере предоплаченных услуг технической поддержки программного обеспечения, которую ответчик прекратил в марте 2022 года. Это дело пока не рассмотрено.
Арбитражный суд Москвы в январе взыскал в пользу "Транснефти" около 13 миллионов рублей убытков с Red Hat.
IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России
21 февраля 2024, 18:25