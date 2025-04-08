https://ria.ru/20250408/chizhov-2010027716.html
Контакты с США могут идти практически ежедневно, считает Чижов
Контакты с США могут идти практически ежедневно, считает Чижов - РИА Новости, 08.04.2025
Контакты с США могут идти практически ежедневно, считает Чижов
Контакты между Россией и США могут идти на разных уровнях и в разных форматах "практически ежедневно, без перерыва", полагает сенатор, экс-постпред России при... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:19:00+03:00
2025-04-08T14:19:00+03:00
2025-04-08T14:19:00+03:00
россия
сша
владимир чижов
в мире
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_a8d348e976e92bb2f6bea0870b49eab7.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Контакты между Россией и США могут идти на разных уровнях и в разных форматах "практически ежедневно, без перерыва", полагает сенатор, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов. Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле. "Могу предположить, что контакты российско-американские на разных уровнях и в разных форматах, они проходят практически ежедневно, без перерыва", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что ранее в США приехал новый российский посол Александр Дарчиев. "И через него, и по другим каналам, в том числе дипломатическим в первую очередь, а также, возможно, теперь и по линии бизнеса эти каналы будут развиваться все активнее. Будем надеяться, что в итоге это количество перейдёт в качество, и наши отношения вернутся к нормальному уровню, который был до принятия американскими администрациями, во множественном числе, соответствующих антироссийских мер", - отметил сенатор. По мнению законодателя, сами контакты Москвы и Вашингтона – это позитивная динамика. "Потому что, наконец, те, кто принимают решения в Вашингтоне, стали не просто слушать, но и слышать доводы российской стороны и понимать, что без учёта законных интересов России ничего не добиться, в том числе и на украинском треке", - заключил Чижов. -0-
https://ria.ru/20250408/ssha-2009995192.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2009961870.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7d130705a0b923178ec117d8d5d35279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир чижов, в мире, совет федерации рф
Россия, США, Владимир Чижов, В мире, Совет Федерации РФ
Контакты с США могут идти практически ежедневно, считает Чижов
Сенатор Чижов: Контакты с США могут идти в разных форматах практически ежедневно
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Контакты между Россией и США могут идти на разных уровнях и в разных форматах "практически ежедневно, без перерыва", полагает сенатор, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле
.
"Могу предположить, что контакты российско-американские на разных уровнях и в разных форматах, они проходят практически ежедневно, без перерыва", - сказал Чижов
в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что ранее в США
приехал новый российский посол Александр Дарчиев
.
"И через него, и по другим каналам, в том числе дипломатическим в первую очередь, а также, возможно, теперь и по линии бизнеса эти каналы будут развиваться все активнее. Будем надеяться, что в итоге это количество перейдёт в качество, и наши отношения вернутся к нормальному уровню, который был до принятия американскими администрациями, во множественном числе, соответствующих антироссийских мер", - отметил сенатор.
По мнению законодателя, сами контакты Москвы
и Вашингтона – это позитивная динамика.
"Потому что, наконец, те, кто принимают решения в Вашингтоне, стали не просто слушать, но и слышать доводы российской стороны и понимать, что без учёта законных интересов России ничего не добиться, в том числе и на украинском треке", - заключил Чижов. -0-