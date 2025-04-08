https://ria.ru/20250408/briks-2010055029.html
Россия ценит позицию стран БРИКС по Украине, заявил посол Князев
Россия ценит позицию стран БРИКС по Украине, заявил посол Князев - РИА Новости, 08.04.2025
Россия ценит позицию стран БРИКС по Украине, заявил посол Князев
Россия ценит взвешенную позицию стран БРИКС по украинскому конфликту, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:19:00+03:00
2025-04-08T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию стран БРИКС по украинскому конфликту, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. "Россия очень ценит взвешенную позицию, которую занимают наши партнеры по БРИКС по украинской теме", - сказал Князев на презентации доклада в дискуссионном клубе "Валдай". Он напомнил об инициативах урегулирования конфликта, которые предлагали Индия, страны Африки в рамках мирной миссии, а также меморандум КНР и Бразилии по Украине. "Это означает, что мы не навязываем нашим партнерам, как они должны действовать в той же Генассамблее (ООН - ред.)", - заключил Князев.
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Россия ценит позицию стран БРИКС по Украине, заявил посол Князев
Князев: Россия ценит взвешенную позицию стран БРИКС по украинскому конфликту