https://ria.ru/20250408/aeroport-2010119127.html

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.04.2025

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:42:00+03:00

2025-04-08T21:42:00+03:00

2025-04-08T21:46:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

общество

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_9:0:837:466_1920x0_80_0_0_5fd331c3136b54694ae4164d60c9e904.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21.15 мск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал он.

https://ria.ru/20250408/saratov-2010114610.html

ульяновск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность