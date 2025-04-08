https://ria.ru/20250408/aeroport-2010119127.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.04.2025
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:42:00+03:00
2025-04-08T21:42:00+03:00
2025-04-08T21:46:00+03:00
ульяновск
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21.15 мск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал он.
https://ria.ru/20250408/saratov-2010114610.html
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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Безопасность
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов