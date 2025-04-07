https://ria.ru/20250407/voditel-2009885621.html

Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса

Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса - РИА Новости, 07.04.2025

Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса

ГУП "Пассажиравтотранс" готово принять на работу португальца, недавно получившего разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, куда он перебрался ради... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:44:00+03:00

2025-04-07T18:44:00+03:00

2025-04-07T18:44:00+03:00

санкт-петербург

россия

португалия

владимир путин

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930340482_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_622beba565c482d150df8dbfbdb8b561.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. ГУП "Пассажиравтотранс" готово принять на работу португальца, недавно получившего разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, куда он перебрался ради воссоединения с возлюбленной, сообщило предприятие. Накануне пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что 31-летний гражданин Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэл Педро, мечтавший оказаться в России, получил разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге. В полиции рассказывали, что Жоэл Педро, который не разделяет государственную политику Португалии, познакомился с жительницей Петербурга по имени Екатерина 11 лет назад на языковых курсах, но до последнего времени пара могла встречаться только временами. После того, как президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", у португальца появилась возможность воссоединиться с возлюбленной в Петербурге. Здесь он намерен создать семью и устроиться на работу водителем общественного транспорта, уточняли в полиции. "Пассажиравтотранс" не смог остаться в стороне и уже готов предложить португальцу место в команде. Позиция водителя автобуса на предприятии – это конкурентоспособная заработная плата от 120 до 180 тысяч рублей, официальное трудоустройство, бесплатное обучение и доступ к собственной медицинской части", – говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия. О том, принял ли Педро это предложение, пока не сообщается. В Лиссабоне он работал водителем автобуса и имеет соответствующий опыт и стаж, отмечали ранее в ГУМВД.

https://ria.ru/20240808/sud-1964926118.html

санкт-петербург

россия

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, португалия, владимир путин, авто