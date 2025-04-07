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Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса - РИА Новости, 07.04.2025
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18:44 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/voditel-2009885621.html
Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса
Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса - РИА Новости, 07.04.2025
Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса
ГУП "Пассажиравтотранс" готово принять на работу португальца, недавно получившего разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, куда он перебрался ради... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:44:00+03:00
2025-04-07T18:44:00+03:00
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россия
португалия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. ГУП "Пассажиравтотранс" готово принять на работу португальца, недавно получившего разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, куда он перебрался ради воссоединения с возлюбленной, сообщило предприятие. Накануне пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что 31-летний гражданин Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэл Педро, мечтавший оказаться в России, получил разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге. В полиции рассказывали, что Жоэл Педро, который не разделяет государственную политику Португалии, познакомился с жительницей Петербурга по имени Екатерина 11 лет назад на языковых курсах, но до последнего времени пара могла встречаться только временами. После того, как президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", у португальца появилась возможность воссоединиться с возлюбленной в Петербурге. Здесь он намерен создать семью и устроиться на работу водителем общественного транспорта, уточняли в полиции. "Пассажиравтотранс" не смог остаться в стороне и уже готов предложить португальцу место в команде. Позиция водителя автобуса на предприятии – это конкурентоспособная заработная плата от 120 до 180 тысяч рублей, официальное трудоустройство, бесплатное обучение и доступ к собственной медицинской части", – говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия. О том, принял ли Педро это предложение, пока не сообщается. В Лиссабоне он работал водителем автобуса и имеет соответствующий опыт и стаж, отмечали ранее в ГУМВД.
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санкт-петербург, россия, португалия, владимир путин, авто
Санкт-Петербург, Россия, Португалия, Владимир Путин, Авто
Переехавшему в Петербург португальцу предложили работать водителем автобуса

"Пассажиравтотранс" пригласил на работу португальца, переехавшего в Петербург

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ салоне городского автобуса
В салоне городского автобуса - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В салоне городского автобуса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. ГУП "Пассажиравтотранс" готово принять на работу португальца, недавно получившего разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, куда он перебрался ради воссоединения с возлюбленной, сообщило предприятие.
Накануне пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что 31-летний гражданин Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэл Педро, мечтавший оказаться в России, получил разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге. В полиции рассказывали, что Жоэл Педро, который не разделяет государственную политику Португалии, познакомился с жительницей Петербурга по имени Екатерина 11 лет назад на языковых курсах, но до последнего времени пара могла встречаться только временами. После того, как президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", у португальца появилась возможность воссоединиться с возлюбленной в Петербурге. Здесь он намерен создать семью и устроиться на работу водителем общественного транспорта, уточняли в полиции.
«
"Пассажиравтотранс" не смог остаться в стороне и уже готов предложить португальцу место в команде. Позиция водителя автобуса на предприятии – это конкурентоспособная заработная плата от 120 до 180 тысяч рублей, официальное трудоустройство, бесплатное обучение и доступ к собственной медицинской части", – говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
О том, принял ли Педро это предложение, пока не сообщается. В Лиссабоне он работал водителем автобуса и имеет соответствующий опыт и стаж, отмечали ранее в ГУМВД.
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