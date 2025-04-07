https://ria.ru/20250407/steam-2009875437.html
В Госдуме прокомментировали возможное ограничение работы Steam
В Госдуме прокомментировали возможное ограничение работы Steam - РИА Новости, 07.04.2025
В Госдуме прокомментировали возможное ограничение работы Steam
Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, заявил первый замглавы... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:52:00+03:00
2025-04-07T17:52:00+03:00
2025-04-07T17:52:00+03:00
общество
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Борьба Роскомнадзора с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других международных сервисов, соблюдающих законы РФ, заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для ресурсов РФ. "Борьба РКН с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других важных международных интернет-сервисов, которые соблюдают российское законодательство", - написал он.Депутат уверен, что уважение к российскому законодательству, которое демонстрирует игровая платформа Steam, обязательно будет учтено регулятором. "А страдать будут те иностранные компании, которые, напротив, старательно закрывают глаза на использование своих мощностей мошенниками, пиратами и распространителями запрещенного контента", - объяснил парламентарий.
https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html
https://ria.ru/20250117/onlayn-magazin-1994223109.html
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общество, россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали возможное ограничение работы Steam
Депутат Горелкин: борьба с хостерами не приведет к недоступности Steam