https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине

"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине - РИА Новости, 07.04.2025

"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине

Конфликт на Украине является опосредованной войной США против России, даже несмотря на то, что Белый дом пытается выступать в качестве посредника, заявил... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:26:00+03:00

2025-04-07T17:26:00+03:00

2025-04-07T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине является опосредованной войной США против России, даже несмотря на то, что Белый дом пытается выступать в качестве посредника, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X."США, в том числе при администрации Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за "посредников", — утверждает он.По мнению аналитика, неспособность Вашингтона добиться быстрых результатов в урегулировании украинского конфликта говорит о том, что Россия не поддается на такой подход США."Россия, судя по всему, на это не клюнула", — отметил Берлетик.В пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белому дому нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом.Он отметил, что, если в США поймут, что Россия якобы может затягивать урегулирование, то президент Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.В понедельник председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал, что США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием. Политик назвал это парадоксальной ситуацией, поскольку одновременно с продолжением военных действий идут переговоры.В январе Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html

https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html

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