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США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков - РИА Новости, 07.04.2025
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17:18 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/ssha-2009855697.html
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков - РИА Новости, 07.04.2025
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков
США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием, это парадоксальная ситуация, поскольку одновременно с продолжением военных действий... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:18:00+03:00
2025-04-07T17:18:00+03:00
россия
сша
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алексей пушков
кирилл дмитриев
дмитрий песков
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием, это парадоксальная ситуация, поскольку одновременно с продолжением военных действий идут переговоры, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "При том количестве санкций, которые ввели Соединенные Штаты, нельзя говорить о нормализации отношений с США. Это произойдет, когда санкции будут сняты. И, конечно, США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием", - сказал сенатор в интервью aif.ru. Пушков назвал парадоксальной ситуацию, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры. "Переговоры, правда, пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Черном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре", — отметил парламентарий. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новых контактов России и США можно ждать уже на следующей неделе. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены.
https://ria.ru/20250407/pushki-2009768574.html
https://ria.ru/20250406/pushkov-2009657346.html
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россия, сша, украина, алексей пушков, кирилл дмитриев, дмитрий песков, совет федерации рф, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Украина, Алексей Пушков, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков

Пушков: США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием, это парадоксальная ситуация, поскольку одновременно с продолжением военных действий идут переговоры, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"При том количестве санкций, которые ввели Соединенные Штаты, нельзя говорить о нормализации отношений с США. Это произойдет, когда санкции будут сняты. И, конечно, США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием", - сказал сенатор в интервью aif.ru.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Немцев запугали угрозой войны с Россией, заявил Пушков
Вчера, 11:46
Пушков назвал парадоксальной ситуацию, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры.
"Переговоры, правда, пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Черном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре", — отметил парламентарий.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Пушков оценил идею демократов объявить импичмент Трампу
6 апреля, 16:10
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новых контактов России и США можно ждать уже на следующей неделе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии
Вчера, 03:37
 
РоссияСШАУкраинаАлексей ПушковКирилл ДмитриевДмитрий ПесковСовет Федерации РФРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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