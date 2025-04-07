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США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков - РИА Новости, 07.04.2025
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков
США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием, это парадоксальная ситуация, поскольку одновременно с продолжением военных действий... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:18:00+03:00
2025-04-07T17:18:00+03:00
2025-04-07T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием, это парадоксальная ситуация, поскольку одновременно с продолжением военных действий идут переговоры, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "При том количестве санкций, которые ввели Соединенные Штаты, нельзя говорить о нормализации отношений с США. Это произойдет, когда санкции будут сняты. И, конечно, США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием", - сказал сенатор в интервью aif.ru. Пушков назвал парадоксальной ситуацию, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры. "Переговоры, правда, пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Черном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре", — отметил парламентарий. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новых контактов России и США можно ждать уже на следующей неделе. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены.
https://ria.ru/20250407/pushki-2009768574.html
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россия, сша, украина, алексей пушков, кирилл дмитриев, дмитрий песков, совет федерации рф, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Украина, Алексей Пушков, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков
Пушков: США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием