https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009877801.html

Спецоперация, 7 апреля: ВС России освободили Катериновку в ДНР

Спецоперация, 7 апреля: ВС России освободили Катериновку в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025

Спецоперация, 7 апреля: ВС России освободили Катериновку в ДНР

Российская группировка "Запад" в ходе специальной военной операции освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:09:00+03:00

2025-04-07T18:09:00+03:00

2025-04-07T18:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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дмитрий песков

владимир путин

ринат ахметов

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" в ходе специальной военной операции освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ. Кроме того, подразделения "Запада" и других группировок, участвующих в спецоперации, нанесли украинским войскам поражение, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1250 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, восьми боевых бронированных машин, девяти артиллерийских орудий, двух станций радиоэлектронной борьбы, четырёх складов боеприпасов и двух складов материальных средств. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам управления беспилотниками, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 95 беспилотников самолётного типа. Поражены шесть бригад В отдельной сводке Минобороны РФ сообщается, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у приграничных Горналя, Гуево и Олешни в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населённых пунктов в Сумской области Украины. Всего за сутки подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 150 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины. За время боевых действий на курском направлении потери противника превысили 72470 военнослужащих. Киев не соблюдает договорённости В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, несмотря на достигнутые ранее российско-американские договоренности о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам, продолжает ежедневные односторонние атаки. За минувшие сутки таких атак было шесть. В частности, в Ростовской области ударам подверглись высоковольтная линия Новочеркасская ГРЭС – Р-20, энергообъект филиала "Россети Юг" - "Ростовэнерго". В Воронежской области в результате атаки украинского беспилотника по энергообъекту филиала "Воронежэнерго" были повреждены провода, без электроснабжения остались бытовые потребители. Кроме того, был обстрелян трансформатор в Брянской области. В Херсонской области украинский ударный беспилотник атаковал электроподстанцию "Виноградово" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС. В ДНР в результате намеренного артиллерийского обстрела ВСУ по электроподстанции произошло отключение трансформатора с возгоранием. Без электроснабжения осталось коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" в Донецке. Нужно прояснить нюансыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева. По его словам, вопросы, которые "висят в воздухе", но пока остаются без ответа, связаны с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, а также планами дальнейшей милитаризации Киева. ВС РФ перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли бункеры ВСУ, создание которых спонсировал один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов, рассказал РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии с позывным "Харам". Большинство этих сооружений, подготовленных пару лет назад, выгорели в результате слаженных действий пехоты и беспилотников. Командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер" рассказал РИА Новости, что российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со стороны украинских военнослужащих. Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Он отметил, что США этого больше не хотят. По словам философа, потенциальная война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго. Отказаться от притязаний Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке в интервью газете Politico признала, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного ухода Starlink. По её словам, для всех граждан Украины пропускной способности не хватит. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передавало агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. В нём указывается, что Европейский оборонный механизм (European Defence Mechanism, EDM) будет принимать и страны, не являющиеся членами Евросоюза, такие, как Великобритания, Украина или Норвегия. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные РФ территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины", пишет газета Telegraph. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Ташкенте выразил надежду, что переговорный процесс по ситуации вокруг Украины обязательно даст положительный результат. Что легче Согласно подсчётам РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" и данных о стоимости западной техники из открытых источников, украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц "натовской" техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов. Эта цифра может оказаться значительно выше из-за того, что в открытых источниках на многие единицы техники (танки Abrams, Leopard, бронемашины MaxxPro и другие) может быть указана заниженная цена. Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного Abrams расчётами FPV-дронов группировки "Север" в Сумской области. Генштаб ВСУ не поддержал подготовленный министерством обороны законопроект о демобилизации из-за того, что это приведет к увольнению более 100 тысяч военнослужащих, сообщило издание "Украинская правда". Украинский военнослужащий Виктор Юрчук, называющий себя начальником Пологовского районного военкомата (находится в подконтрольном ВСУ Запорожье, Пологи находятся под контролем ВС РФ в Запорожской области) заявил, что воевать гораздо легче, чем ловить уклонистов на Украине. Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Он отметил, что наемники, воюющие в составе роты, преимущественно молодые люди, лишь двое из них достигли 40 лет.

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