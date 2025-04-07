https://ria.ru/20250407/sila-2009797121.html

Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила"

Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила" - РИА Новости, 07.04.2025

Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила"

Культовый сериал "Убойная сила", стартовавший на экранах в марте 2000 года, мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей. За шесть сезонов этот спин-офф "Улиц... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:01:00+03:00

2025-04-07T19:01:00+03:00

2025-04-07T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Культовый сериал "Убойная сила", стартовавший на экранах в марте 2000 года, мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей. За шесть сезонов этот спин-офф "Улиц разбитых фонарей" превратил своих актеров в настоящих звезд отечественного телевидения. Но далеко не всем удалось воспользоваться внезапной популярностью — некоторые так и остались актерами одной роли, другим пришлось пережить тяжелые испытания, а кого-то, к сожалению, уже нет с нами. Рассказываем, как сложились судьбы главных героев легендарного сериала.Константин Хабенский (Игорь Плахов)Принципиальный и добропорядочный Игорь Плахов в исполнении Хабенского стал настоящим любимцем женской аудитории. Для самого актера проект оказался судьбоносным, хотя к тому моменту он уже успел сняться в нескольких заметных картинах.Личная жизнь Константина оказалась отмечена трагедией — его первая жена Анастасия Смирнова скончалась от рака мозга в 2008 году. Это событие навсегда изменило мировоззрение артиста. После пережитого он создал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.Сегодня 53-летний Хабенский занимает пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, активно снимается в кино и выступает на театральных подмостках. Семейная жизнь актера также наладилась — уже семь лет он женат на коллеге Ольге Литвиновой, с которой воспитывает двух дочерей. При этом его сын от первого брака 16-летний Иван, проживший девять лет в Испании с бабушкой, сейчас вернулся в Москву и регулярно видится с отцом.Андрей Федорцов (Василий Рогов)Обаятельного и непосредственного Васю Рогова зрители полюбили с первых серий. Удивительно, но актер пришел в профессию не сразу — успел окончить технический колледж и даже поработать в Фермерской школе, прежде чем нашел свое призвание.После оглушительного успеха сериала Федорцову стали доверять и серьезные драматические роли. Многие считают его работу в проекте "Егерь" одной из лучших в карьере. В разные годы в СМИ появлялись слухи о его алкогольной зависимости, однако сам актер предпочитал не обращать на них внимания.Сегодня 56-летний актер ведет автомобильную программу "Главная дорога" на НТВ и служит в театре эстрады имени Райкина. Поклонники отмечают, что Андрей не потерял своего фирменного обаяния и продолжает радовать публику яркими работами. В свободное время актер увлекается яхтингом и рыбалкой, даже прошел специальные курсы в международной яхтенной школе.Евгений Леонов-Гладышев (Анатолий Шишкин)Строгий, но справедливый начальник главных героев Анатолий Шишкин запомнился зрителям своим профессионализмом и готовностью прикрыть коллег в трудную минуту. Для самого Леонова-Гладышева роль стала настоящим прорывом после десятилетий работы в кино.Актерская судьба сыграла с ним злую шутку — после "Убойной силы" его постоянно приглашали играть полицейских, не давая шанса раскрыться в других амплуа.Настоящая трагедия случилась в 2018 году — артиста госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Из-за перенесенного кровоизлияния в мозг актер пережил кому, а когда вышел из нее, у него оказались нарушены двигательные функции, память. Какое-то время он совсем не мог разговаривать. Рядом с актером все это время находилась его третья супруга Елена, которая собирала деньги на реабилитацию мужа и контролировала процесс лечения. Сейчас о 73-летнем Евгение Борисовиче мало что слышно.Евгений Ганелин (Жора Любимов)Экспрессивный Жора Любимов появился в сериале со второго сезона и сразу располагал к себе зрителей непосредственностью и юмором. Сам Ганелин всегда тяготел не только к актерской игре, но и к преподаванию.Педагогической деятельностью артист начал заниматься еще в 1991 году, когда стал преподавать сценическую речь. Сегодня 66-летний Евгений Рафаилович возглавляет кафедру актерского мастерства в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения.После "Убойной силы" больших ролей у Ганелина не было — он периодически снимается в сериалах и фильмах, но обычно играет эпизодические роли. Артист посвящает себя научной работе, пишет статьи и увлечен преподавательской деятельностью.Сергей Кошонин (Максим Виригин)Искренний и преданный Максим Виригин появился во втором сезоне сериала и быстро завоевал симпатии зрителей. Для самого Кошонина эта роль стала прорывом после долгих лет работы в кино, включая эпизоды в таких культовых проектах, как "Интердевочка".После успеха "Убойной силы" актер стал невероятно востребован, но часто получал однотипные роли в проектах сомнительного качества. Сегодня 66-летний Кошонин продолжает сниматься в кино, хотя и не так активно, как раньше. Поклонники его таланта могли увидеть артиста в сериале "Невский".Александр Тютрюмов (Сергей Егоров)Колоритная внешность и яркая харизма помогли актеру создать запоминающийся образ подполковника Егорова. Ему удавалось привлекать внимание даже в эпизодических сценах.После "Убойной силы" Тютрюмов в основном играл отрицательных персонажей — бандитов и коррумпированных бизнесменов. Параллельно с актерской карьерой он активно занимался преподавательской деятельностью, работая во ВГИКе и Санкт-Петербургском институте кино.Актер скончался 7 мая 2023 года на 65-м году жизни из-за воспаления внутренних органов. У него остались жена Людмила, двое детей и двое внуков.Виктор Костецкий (Александр Максимов)Самый главный начальник "ментов" из "Убойной силы" — генерал-майор Сан Саныч Максимов — запомнился зрителям своей строгостью и справедливостью. Актер, сыгравший эту роль, имел богатую карьеру, начавшуюся еще в 60-е годы.Костецкий снимался в таких классических советских фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо" и "Остров сокровищ". В конце 90-х, как и многие питерские актеры, начал активно работать в сериалах. Актер скончался 6 ноября 2014 года в возрасте 73 лет от сердечного приступа.Семён Стругачёв (Семён Черныга)Широкая известность пришла к Стругачёву после роли Лёвы Соловейчика в комедии "Особенности национальной охоты". В "Убойную силу" актер попал со второго сезона, но задержался там до финала проекта.После успеха сериала Семён появился во многих заметных проектах, включая "Мастер и Маргариту" и "Великую". Сегодня артист продолжает служить в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге и периодически снимается в кино, оставаясь одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего поколения.

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