Рейтинг@Mail.ru
Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила" - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:01 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sila-2009797121.html
Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила"
Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила" - РИА Новости, 07.04.2025
Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила"
Культовый сериал "Убойная сила", стартовавший на экранах в марте 2000 года, мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей. За шесть сезонов этот спин-офф "Улиц... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:01:00+03:00
2025-04-07T19:01:00+03:00
шоубиз
испания
москва
константин хабенский
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009803751_0:36:1002:600_1920x0_80_0_0_617d8a8c8b2c1c7f381db8945297aa13.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Культовый сериал "Убойная сила", стартовавший на экранах в марте 2000 года, мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей. За шесть сезонов этот спин-офф "Улиц разбитых фонарей" превратил своих актеров в настоящих звезд отечественного телевидения. Но далеко не всем удалось воспользоваться внезапной популярностью — некоторые так и остались актерами одной роли, другим пришлось пережить тяжелые испытания, а кого-то, к сожалению, уже нет с нами. Рассказываем, как сложились судьбы главных героев легендарного сериала.Константин Хабенский (Игорь Плахов)Принципиальный и добропорядочный Игорь Плахов в исполнении Хабенского стал настоящим любимцем женской аудитории. Для самого актера проект оказался судьбоносным, хотя к тому моменту он уже успел сняться в нескольких заметных картинах.Личная жизнь Константина оказалась отмечена трагедией — его первая жена Анастасия Смирнова скончалась от рака мозга в 2008 году. Это событие навсегда изменило мировоззрение артиста. После пережитого он создал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.Сегодня 53-летний Хабенский занимает пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, активно снимается в кино и выступает на театральных подмостках. Семейная жизнь актера также наладилась — уже семь лет он женат на коллеге Ольге Литвиновой, с которой воспитывает двух дочерей. При этом его сын от первого брака 16-летний Иван, проживший девять лет в Испании с бабушкой, сейчас вернулся в Москву и регулярно видится с отцом.Андрей Федорцов (Василий Рогов)Обаятельного и непосредственного Васю Рогова зрители полюбили с первых серий. Удивительно, но актер пришел в профессию не сразу — успел окончить технический колледж и даже поработать в Фермерской школе, прежде чем нашел свое призвание.После оглушительного успеха сериала Федорцову стали доверять и серьезные драматические роли. Многие считают его работу в проекте "Егерь" одной из лучших в карьере. В разные годы в СМИ появлялись слухи о его алкогольной зависимости, однако сам актер предпочитал не обращать на них внимания.Сегодня 56-летний актер ведет автомобильную программу "Главная дорога" на НТВ и служит в театре эстрады имени Райкина. Поклонники отмечают, что Андрей не потерял своего фирменного обаяния и продолжает радовать публику яркими работами. В свободное время актер увлекается яхтингом и рыбалкой, даже прошел специальные курсы в международной яхтенной школе.Евгений Леонов-Гладышев (Анатолий Шишкин)Строгий, но справедливый начальник главных героев Анатолий Шишкин запомнился зрителям своим профессионализмом и готовностью прикрыть коллег в трудную минуту. Для самого Леонова-Гладышева роль стала настоящим прорывом после десятилетий работы в кино.Актерская судьба сыграла с ним злую шутку — после "Убойной силы" его постоянно приглашали играть полицейских, не давая шанса раскрыться в других амплуа.Настоящая трагедия случилась в 2018 году — артиста госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Из-за перенесенного кровоизлияния в мозг актер пережил кому, а когда вышел из нее, у него оказались нарушены двигательные функции, память. Какое-то время он совсем не мог разговаривать. Рядом с актером все это время находилась его третья супруга Елена, которая собирала деньги на реабилитацию мужа и контролировала процесс лечения. Сейчас о 73-летнем Евгение Борисовиче мало что слышно.Евгений Ганелин (Жора Любимов)Экспрессивный Жора Любимов появился в сериале со второго сезона и сразу располагал к себе зрителей непосредственностью и юмором. Сам Ганелин всегда тяготел не только к актерской игре, но и к преподаванию.Педагогической деятельностью артист начал заниматься еще в 1991 году, когда стал преподавать сценическую речь. Сегодня 66-летний Евгений Рафаилович возглавляет кафедру актерского мастерства в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения.После "Убойной силы" больших ролей у Ганелина не было — он периодически снимается в сериалах и фильмах, но обычно играет эпизодические роли. Артист посвящает себя научной работе, пишет статьи и увлечен преподавательской деятельностью.Сергей Кошонин (Максим Виригин)Искренний и преданный Максим Виригин появился во втором сезоне сериала и быстро завоевал симпатии зрителей. Для самого Кошонина эта роль стала прорывом после долгих лет работы в кино, включая эпизоды в таких культовых проектах, как "Интердевочка".После успеха "Убойной силы" актер стал невероятно востребован, но часто получал однотипные роли в проектах сомнительного качества. Сегодня 66-летний Кошонин продолжает сниматься в кино, хотя и не так активно, как раньше. Поклонники его таланта могли увидеть артиста в сериале "Невский".Александр Тютрюмов (Сергей Егоров)Колоритная внешность и яркая харизма помогли актеру создать запоминающийся образ подполковника Егорова. Ему удавалось привлекать внимание даже в эпизодических сценах.После "Убойной силы" Тютрюмов в основном играл отрицательных персонажей — бандитов и коррумпированных бизнесменов. Параллельно с актерской карьерой он активно занимался преподавательской деятельностью, работая во ВГИКе и Санкт-Петербургском институте кино.Актер скончался 7 мая 2023 года на 65-м году жизни из-за воспаления внутренних органов. У него остались жена Людмила, двое детей и двое внуков.Виктор Костецкий (Александр Максимов)Самый главный начальник "ментов" из "Убойной силы" — генерал-майор Сан Саныч Максимов — запомнился зрителям своей строгостью и справедливостью. Актер, сыгравший эту роль, имел богатую карьеру, начавшуюся еще в 60-е годы.Костецкий снимался в таких классических советских фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо" и "Остров сокровищ". В конце 90-х, как и многие питерские актеры, начал активно работать в сериалах. Актер скончался 6 ноября 2014 года в возрасте 73 лет от сердечного приступа.Семён Стругачёв (Семён Черныга)Широкая известность пришла к Стругачёву после роли Лёвы Соловейчика в комедии "Особенности национальной охоты". В "Убойную силу" актер попал со второго сезона, но задержался там до финала проекта.После успеха сериала Семён появился во многих заметных проектах, включая "Мастер и Маргариту" и "Великую". Сегодня артист продолжает служить в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге и периодически снимается в кино, оставаясь одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего поколения.
испания
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009803751_202:0:1002:600_1920x0_80_0_0_8104b9d0be4836b6064ddcbd87258d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, москва, константин хабенский, санкт-петербург
Шоубиз, Испания, Москва, Константин Хабенский, Санкт-Петербург

Две смерти и алкоголизм: как сложились судьбы звезд сериала "Убойная сила"

© ОРТ (2000)Кадр из сериала "Убойная сила"
Кадр из сериала Убойная сила - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© ОРТ (2000)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Культовый сериал "Убойная сила", стартовавший на экранах в марте 2000 года, мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей. За шесть сезонов этот спин-офф "Улиц разбитых фонарей" превратил своих актеров в настоящих звезд отечественного телевидения. Но далеко не всем удалось воспользоваться внезапной популярностью — некоторые так и остались актерами одной роли, другим пришлось пережить тяжелые испытания, а кого-то, к сожалению, уже нет с нами. Рассказываем, как сложились судьбы главных героев легендарного сериала.

Константин Хабенский (Игорь Плахов)

Принципиальный и добропорядочный Игорь Плахов в исполнении Хабенского стал настоящим любимцем женской аудитории. Для самого актера проект оказался судьбоносным, хотя к тому моменту он уже успел сняться в нескольких заметных картинах.
© ОРТ (2000)Константин Хабенский в роли Игоря Плеханов в сериале "Убойная сила"
Константин Хабенский в роли Игоря Плеханов в сериале Убойная сила - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© ОРТ (2000)
Константин Хабенский в роли Игоря Плеханов в сериале "Убойная сила"
Личная жизнь Константина оказалась отмечена трагедией — его первая жена Анастасия Смирнова скончалась от рака мозга в 2008 году. Это событие навсегда изменило мировоззрение артиста. После пережитого он создал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Сегодня 53-летний Хабенский занимает пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, активно снимается в кино и выступает на театральных подмостках. Семейная жизнь актера также наладилась — уже семь лет он женат на коллеге Ольге Литвиновой, с которой воспитывает двух дочерей. При этом его сын от первого брака 16-летний Иван, проживший девять лет в Испании с бабушкой, сейчас вернулся в Москву и регулярно видится с отцом.

Андрей Федорцов (Василий Рогов)

Обаятельного и непосредственного Васю Рогова зрители полюбили с первых серий. Удивительно, но актер пришел в профессию не сразу — успел окончить технический колледж и даже поработать в Фермерской школе, прежде чем нашел свое призвание.
© ОРТ (2000)Андрей Федорцов в роли Василия Рогова в сериале "Убойная сила"
Андрей Федорцов в роли Василия Рогова в сериале Убойная сила - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© ОРТ (2000)
Андрей Федорцов в роли Василия Рогова в сериале "Убойная сила"
После оглушительного успеха сериала Федорцову стали доверять и серьезные драматические роли. Многие считают его работу в проекте "Егерь" одной из лучших в карьере. В разные годы в СМИ появлялись слухи о его алкогольной зависимости, однако сам актер предпочитал не обращать на них внимания.
Сегодня 56-летний актер ведет автомобильную программу "Главная дорога" на НТВ и служит в театре эстрады имени Райкина. Поклонники отмечают, что Андрей не потерял своего фирменного обаяния и продолжает радовать публику яркими работами. В свободное время актер увлекается яхтингом и рыбалкой, даже прошел специальные курсы в международной яхтенной школе.

Евгений Леонов-Гладышев (Анатолий Шишкин)

Строгий, но справедливый начальник главных героев Анатолий Шишкин запомнился зрителям своим профессионализмом и готовностью прикрыть коллег в трудную минуту. Для самого Леонова-Гладышева роль стала настоящим прорывом после десятилетий работы в кино.
Актерская судьба сыграла с ним злую шутку — после "Убойной силы" его постоянно приглашали играть полицейских, не давая шанса раскрыться в других амплуа.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАктер Евгений Леонов-Гладышев
Актер Евгений Леонов-Гладышев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Актер Евгений Леонов-Гладышев
Настоящая трагедия случилась в 2018 году — артиста госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Из-за перенесенного кровоизлияния в мозг актер пережил кому, а когда вышел из нее, у него оказались нарушены двигательные функции, память. Какое-то время он совсем не мог разговаривать. Рядом с актером все это время находилась его третья супруга Елена, которая собирала деньги на реабилитацию мужа и контролировала процесс лечения. Сейчас о 73-летнем Евгение Борисовиче мало что слышно.

Евгений Ганелин (Жора Любимов)

Экспрессивный Жора Любимов появился в сериале со второго сезона и сразу располагал к себе зрителей непосредственностью и юмором. Сам Ганелин всегда тяготел не только к актерской игре, но и к преподаванию.
Педагогической деятельностью артист начал заниматься еще в 1991 году, когда стал преподавать сценическую речь. Сегодня 66-летний Евгений Рафаилович возглавляет кафедру актерского мастерства в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения.
© ОРТ (2000)Евгений Ганелин в роли Жоры Любимова (слева) в сериале "Убойная сила"
Евгений Ганелин в роли Жоры Любимова (слева) в сериале Убойная сила - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© ОРТ (2000)
Евгений Ганелин в роли Жоры Любимова (слева) в сериале "Убойная сила"
После "Убойной силы" больших ролей у Ганелина не было — он периодически снимается в сериалах и фильмах, но обычно играет эпизодические роли. Артист посвящает себя научной работе, пишет статьи и увлечен преподавательской деятельностью.

Сергей Кошонин (Максим Виригин)

Искренний и преданный Максим Виригин появился во втором сезоне сериала и быстро завоевал симпатии зрителей. Для самого Кошонина эта роль стала прорывом после долгих лет работы в кино, включая эпизоды в таких культовых проектах, как "Интердевочка".
После успеха "Убойной силы" актер стал невероятно востребован, но часто получал однотипные роли в проектах сомнительного качества. Сегодня 66-летний Кошонин продолжает сниматься в кино, хотя и не так активно, как раньше. Поклонники его таланта могли увидеть артиста в сериале "Невский".
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкРоссийский актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Кошонин
Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Кошонин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Кошонин

Александр Тютрюмов (Сергей Егоров)

Колоритная внешность и яркая харизма помогли актеру создать запоминающийся образ подполковника Егорова. Ему удавалось привлекать внимание даже в эпизодических сценах.
После "Убойной силы" Тютрюмов в основном играл отрицательных персонажей — бандитов и коррумпированных бизнесменов. Параллельно с актерской карьерой он активно занимался преподавательской деятельностью, работая во ВГИКе и Санкт-Петербургском институте кино.
Актер скончался 7 мая 2023 года на 65-м году жизни из-за воспаления внутренних органов. У него остались жена Людмила, двое детей и двое внуков.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктёр Александр Тютрюмов
Актёр Александр Тютрюмов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актёр Александр Тютрюмов

Виктор Костецкий (Александр Максимов)

Самый главный начальник "ментов" из "Убойной силы" — генерал-майор Сан Саныч Максимов — запомнился зрителям своей строгостью и справедливостью. Актер, сыгравший эту роль, имел богатую карьеру, начавшуюся еще в 60-е годы.
Костецкий снимался в таких классических советских фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо" и "Остров сокровищ". В конце 90-х, как и многие питерские актеры, начал активно работать в сериалах. Актер скончался 6 ноября 2014 года в возрасте 73 лет от сердечного приступа.
© ОРТ (2000)Виктор Костецкий в роли Александра Максимова в сериале "Убойная сила"
Виктор Костецкий в роли Александра Максимова в сериале Убойная сила - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© ОРТ (2000)
Виктор Костецкий в роли Александра Максимова в сериале "Убойная сила"

Семён Стругачёв (Семён Черныга)

Широкая известность пришла к Стругачёву после роли Лёвы Соловейчика в комедии "Особенности национальной охоты". В "Убойную силу" актер попал со второго сезона, но задержался там до финала проекта.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктер Семен Стругачев
Актер Семен Стругачев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Актер Семен Стругачев
После успеха сериала Семён появился во многих заметных проектах, включая "Мастер и Маргариту" и "Великую". Сегодня артист продолжает служить в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге и периодически снимается в кино, оставаясь одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего поколения.
 
ШоубизИспанияМоскваКонстантин ХабенскийСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала