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Юрист рассказал о штрафах, которые водители могут получить во дворе дома
Юрист рассказал о штрафах, которые водители могут получить во дворе дома - РИА Новости, 07.04.2025
Юрист рассказал о штрафах, которые водители могут получить во дворе дома
Парковка во дворе дома вовсе не гарантирует, что вас не оштрафуют. Возможно, вы припарковались не там и не так, либо совершаете с машиной запрещенные действия,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:18:00+03:00
2025-04-07T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Парковка во дворе дома вовсе не гарантирует, что вас не оштрафуют. Возможно, вы припарковались не там и не так, либо совершаете с машиной запрещенные действия, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Прежде всего, запрещено парковаться на газонах.“В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии”, — отметил он.Нельзя парковаться на пешеходных переходах (и в пяти метрах перед ними), а также на тротуарах. Запрещены стоянка с работающим двигателем дольше пяти минут, сквозное движение через жилую зону (например, объехать пробку) и мытье авто во дворе. Постоянно срабатывающая сигнализация ночью тоже незаконна.Штрафы за все это прописаны в местном законодательстве. Обычно они составляют от одной до трех тысяч рублей, причем в Москве и Санкт-Петербурге нарушения обходятся дороже, заключил Безделин.
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авто, москва, санкт-петербург, европейская юридическая служба, водитель
Авто, Москва, Санкт-Петербург, Европейская Юридическая Служба, Водитель
Юрист рассказал о штрафах, которые водители могут получить во дворе дома
Юрист Безделин: парковка автомобиля возле дерева не на асфальте грозит штрафом