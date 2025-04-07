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Сергея Соседова могут выгнать из шоу "Суперстар!" за шокирующую правду - РИА Новости, 07.04.2025
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Шоубиз
 
18:57 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/shou-2009829712.html
Сергея Соседова могут выгнать из шоу "Суперстар!" за шокирующую правду
Сергея Соседова могут выгнать из шоу "Суперстар!" за шокирующую правду - РИА Новости, 07.04.2025
Сергея Соседова могут выгнать из шоу "Суперстар!" за шокирующую правду
После скандального финала шоу "Суперстар!" разразился настоящий медийный шторм. Музыкальный критик Сергей Соседов, осмелившийся выступить против системы и... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:57:00+03:00
2025-04-07T18:57:00+03:00
шоубиз
сергей соседов
лера кудрявцева
азиза (певица)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После скандального финала шоу "Суперстар!" разразился настоящий медийный шторм. Музыкальный критик Сергей Соседов, осмелившийся выступить против системы и встать на защиту Азизы, оказался на грани увольнения. Сам Соседов признался: "Меня могут выгнать в два счета". Что произошло за кулисами популярного шоу и почему один из самых ярких телекритиков страны может лишиться работы?"У Азизы украли победу!"Грандиозный финал шоу "Суперстар!" обернулся беспрецедентным скандалом. Азиза, лидировавшая на протяжении всего сезона с 68 баллами, представила потрясающий номер на композицию "Занавес" из репертуара Ирины Аллегровой. Телеведущая Лера Кудрявцева вместо профессиональной оценки устроила публичную истерику."Мне бы не очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила хорошую оценку, вы мне в три часа ночи звонили и что-то говорили", — набросилась Кудрявцева на певицу прямо в эфире, обвинив ее в ночных звонках и сообщениях.Несмотря на попытки Азизы объясниться, Кудрявцева продолжила эмоциональную атаку: "Почему вы мне, нашим операторам, продюсерам звонили в три часа ночи? Азиза, я могу сказать вам точно — вас уже все боятся. Боятся поставить плохую оценку. Потому что знают, что будет за кулисами".После этой перепалки жюри демонстративно занизило оценки певице, что привело к потере ее лидерства и победы в конкурсе. По слухам, между Соседовым и Кудрявцевой давно идет "холодная война", и многие зрители уверены: телеведущая решила "насолить" критику, намеренно "убрав" его фаворитку."Я не принимаю результаты этого сезона. У Азизы буквально украли победу! Занизить ей оценки только из-за якобы ее плохого поведения — неэтично и непрофессионально", — эмоционально заявил Соседов после эфира, отказавшись вставать, когда объявляли победителя.Система избавляется от тех, кто смеет говорить правдуСоседов рассказал о беспрецедентном давлении, которое на него оказывается после скандала. По его словам, ему недвусмысленно намекнули, что "такие выходки просто так не прощают"."Когда я увидел, как целенаправленно занижают оценки талантливой артистке только за то, что она имеет свое мнение, я не смог промолчать. Да, у Азизы непростой характер, но разве можно за это лишать человека победы?" — недоумевает Сергей.Критик признался, что реакция Кудрявцевой его потрясла. Не подбирая слов, она оскорбила коллегу в прямом эфире, а его возражения были вырезаны при монтаже программы."Я спорил с ней! Говорил, что некрасиво и неправильно оценивать артистку за якобы плохое поведение. Но в эфире это не показали", — с горечью поделился Соседов."Меня могут выгнать в два счета отовсюду"Особенно шокирующим стало признание Соседова о том, что в отличие от многих звезд телевидения, он никогда не имел влиятельных покровителей и не пользовался протекцией."У меня, в отличие от многих других телевизионных ведущих, нет блата и высоких покровителей. То, что я имею на сегодняшний день, я сам, как говорится, добился своей энергией, своим обаянием, знаниями и талантом. Меня берут за это, а не потому, что я чей-то любовник или что-то еще", — признался Соседов.Именно поэтому музыкальный критик опасается, что его карьера на телевидении может внезапно оборваться: "Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы "За гранью"."Если цена правды — моя карьера, я готов заплатить эту цену"Несмотря на давление и угрозы, Соседов не собирается отказываться от своих слов и принципов. Он по-прежнему считает, что номер Азизы был великолепным, а ее профессионализм — безупречным."То, что Азиза была неравнодушна и звонила в три часа режиссерам, аранжировщикам, операторам и продюсерам, говорит о ее высочайшем профессионализме. Она звонила, чтобы ее номер был сделан, отточен, вылизан до мелочей", — объясняет критик.Обвинения Кудрявцевой в том, что "все боятся Азизу", Соседов считает абсурдными: "Какая глупость! Я не знаю, кто боится Азизу на проекте! Мне даже смешно это слышать".Сергей Соседов признался, что сам из "Суперстара" уходить не хочет. Там он чувствует себя "абсолютно в своей тарелке". Однако готов к любому исходу событий."Я до сих пор в шоке. Мне звонят возмущенные зрители со всей страны, но что я могу сделать? Система просто избавляется от тех, кто смеет говорить правду", — горько заключает критик."Я ни о чем не жалею. Если цена правды — моя карьера, я готов заплатить эту цену", — говорит Соседов.Поклонники знаменитого критика уже бьют тревогу и призывают телеканал НТВ не увольнять Соседова за его принципиальную позицию. Возникает важный этический вопрос: имеет ли право эксперт на собственное мнение или в шоу-бизнесе правила диктуют те, у кого больше власти?
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сергей соседов, лера кудрявцева, азиза (певица), нтв (телеканал)
Шоубиз, Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Азиза (певица), НТВ (телеканал)

Сергея Соседова могут выгнать из шоу "Суперстар!" за шокирующую правду

© Иллюстрация РИА НовостиЛера Кудрявцева и Сергей Соседов
Лера Кудрявцева и Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После скандального финала шоу "Суперстар!" разразился настоящий медийный шторм. Музыкальный критик Сергей Соседов, осмелившийся выступить против системы и встать на защиту Азизы, оказался на грани увольнения. Сам Соседов признался: "Меня могут выгнать в два счета". Что произошло за кулисами популярного шоу и почему один из самых ярких телекритиков страны может лишиться работы?

"У Азизы украли победу!"

Грандиозный финал шоу "Суперстар!" обернулся беспрецедентным скандалом. Азиза, лидировавшая на протяжении всего сезона с 68 баллами, представила потрясающий номер на композицию "Занавес" из репертуара Ирины Аллегровой. Телеведущая Лера Кудрявцева вместо профессиональной оценки устроила публичную истерику.
"Мне бы не очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила хорошую оценку, вы мне в три часа ночи звонили и что-то говорили", — набросилась Кудрявцева на певицу прямо в эфире, обвинив ее в ночных звонках и сообщениях.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВедущая Лера Кудрявцева на концерте "Песня года 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москв
Ведущая Лера Кудрявцева на концерте Песня года 2024 в концертном зале спортивного комплекса Мегаспорт в Москв - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Ведущая Лера Кудрявцева на концерте "Песня года 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москв
Несмотря на попытки Азизы объясниться, Кудрявцева продолжила эмоциональную атаку: "Почему вы мне, нашим операторам, продюсерам звонили в три часа ночи? Азиза, я могу сказать вам точно — вас уже все боятся. Боятся поставить плохую оценку. Потому что знают, что будет за кулисами".
После этой перепалки жюри демонстративно занизило оценки певице, что привело к потере ее лидерства и победы в конкурсе. По слухам, между Соседовым и Кудрявцевой давно идет "холодная война", и многие зрители уверены: телеведущая решила "насолить" критику, намеренно "убрав" его фаворитку.
"Я не принимаю результаты этого сезона. У Азизы буквально украли победу! Занизить ей оценки только из-за якобы ее плохого поведения — неэтично и непрофессионально", — эмоционально заявил Соседов после эфира, отказавшись вставать, когда объявляли победителя.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПевица Азиза выступает на московском общегородском празднике "Навруз"
Певица Азиза выступает на московском общегородском празднике Навруз - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Певица Азиза выступает на московском общегородском празднике "Навруз"

Система избавляется от тех, кто смеет говорить правду

Соседов рассказал о беспрецедентном давлении, которое на него оказывается после скандала. По его словам, ему недвусмысленно намекнули, что "такие выходки просто так не прощают".
"Когда я увидел, как целенаправленно занижают оценки талантливой артистке только за то, что она имеет свое мнение, я не смог промолчать. Да, у Азизы непростой характер, но разве можно за это лишать человека победы?" — недоумевает Сергей.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМузыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Критик признался, что реакция Кудрявцевой его потрясла. Не подбирая слов, она оскорбила коллегу в прямом эфире, а его возражения были вырезаны при монтаже программы.
"Я спорил с ней! Говорил, что некрасиво и неправильно оценивать артистку за якобы плохое поведение. Но в эфире это не показали", — с горечью поделился Соседов.

"Меня могут выгнать в два счета отовсюду"

Особенно шокирующим стало признание Соседова о том, что в отличие от многих звезд телевидения, он никогда не имел влиятельных покровителей и не пользовался протекцией.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи Девушка с веслом скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
"У меня, в отличие от многих других телевизионных ведущих, нет блата и высоких покровителей. То, что я имею на сегодняшний день, я сам, как говорится, добился своей энергией, своим обаянием, знаниями и талантом. Меня берут за это, а не потому, что я чей-то любовник или что-то еще", — признался Соседов.
Именно поэтому музыкальный критик опасается, что его карьера на телевидении может внезапно оборваться: "Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы "За гранью".

"Если цена правды — моя карьера, я готов заплатить эту цену"

Несмотря на давление и угрозы, Соседов не собирается отказываться от своих слов и принципов. Он по-прежнему считает, что номер Азизы был великолепным, а ее профессионализм — безупречным.
"То, что Азиза была неравнодушна и звонила в три часа режиссерам, аранжировщикам, операторам и продюсерам, говорит о ее высочайшем профессионализме. Она звонила, чтобы ее номер был сделан, отточен, вылизан до мелочей", — объясняет критик.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Азиза участвует в спектакле Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани
Певица Азиза участвует в спектакле Юрия Куклачева Самый добрый клоун в культурном центре Сайдаш в Казани - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Певица Азиза участвует в спектакле Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани
Обвинения Кудрявцевой в том, что "все боятся Азизу", Соседов считает абсурдными: "Какая глупость! Я не знаю, кто боится Азизу на проекте! Мне даже смешно это слышать".
Сергей Соседов признался, что сам из "Суперстара" уходить не хочет. Там он чувствует себя "абсолютно в своей тарелке". Однако готов к любому исходу событий.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии "ТЭФИ - 2023" в Государственном академическом Малом театре России
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ - 2023 в Государственном академическом Малом театре России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии "ТЭФИ - 2023" в Государственном академическом Малом театре России
"Я до сих пор в шоке. Мне звонят возмущенные зрители со всей страны, но что я могу сделать? Система просто избавляется от тех, кто смеет говорить правду", — горько заключает критик.
"Я ни о чем не жалею. Если цена правды — моя карьера, я готов заплатить эту цену", — говорит Соседов.
Поклонники знаменитого критика уже бьют тревогу и призывают телеканал НТВ не увольнять Соседова за его принципиальную позицию. Возникает важный этический вопрос: имеет ли право эксперт на собственное мнение или в шоу-бизнесе правила диктуют те, у кого больше власти?
 
ШоубизСергей СоседовЛера КудрявцеваАзиза (певица)НТВ (телеканал)
 
 
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