Сергея Соседова могут выгнать из шоу "Суперстар!" за шокирующую правду
© Иллюстрация РИА НовостиЛера Кудрявцева и Сергей Соседов
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После скандального финала шоу "Суперстар!" разразился настоящий медийный шторм. Музыкальный критик Сергей Соседов, осмелившийся выступить против системы и встать на защиту Азизы, оказался на грани увольнения. Сам Соседов признался: "Меня могут выгнать в два счета". Что произошло за кулисами популярного шоу и почему один из самых ярких телекритиков страны может лишиться работы?
"У Азизы украли победу!"
Грандиозный финал шоу "Суперстар!" обернулся беспрецедентным скандалом. Азиза, лидировавшая на протяжении всего сезона с 68 баллами, представила потрясающий номер на композицию "Занавес" из репертуара Ирины Аллегровой. Телеведущая Лера Кудрявцева вместо профессиональной оценки устроила публичную истерику.
"Мне бы не очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила хорошую оценку, вы мне в три часа ночи звонили и что-то говорили", — набросилась Кудрявцева на певицу прямо в эфире, обвинив ее в ночных звонках и сообщениях.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВедущая Лера Кудрявцева на концерте "Песня года 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москв
Ведущая Лера Кудрявцева на концерте "Песня года 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москв
Несмотря на попытки Азизы объясниться, Кудрявцева продолжила эмоциональную атаку: "Почему вы мне, нашим операторам, продюсерам звонили в три часа ночи? Азиза, я могу сказать вам точно — вас уже все боятся. Боятся поставить плохую оценку. Потому что знают, что будет за кулисами".
После этой перепалки жюри демонстративно занизило оценки певице, что привело к потере ее лидерства и победы в конкурсе. По слухам, между Соседовым и Кудрявцевой давно идет "холодная война", и многие зрители уверены: телеведущая решила "насолить" критику, намеренно "убрав" его фаворитку.
"Я не принимаю результаты этого сезона. У Азизы буквально украли победу! Занизить ей оценки только из-за якобы ее плохого поведения — неэтично и непрофессионально", — эмоционально заявил Соседов после эфира, отказавшись вставать, когда объявляли победителя.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПевица Азиза выступает на московском общегородском празднике "Навруз"
Певица Азиза выступает на московском общегородском празднике "Навруз"
Система избавляется от тех, кто смеет говорить правду
Соседов рассказал о беспрецедентном давлении, которое на него оказывается после скандала. По его словам, ему недвусмысленно намекнули, что "такие выходки просто так не прощают".
"Когда я увидел, как целенаправленно занижают оценки талантливой артистке только за то, что она имеет свое мнение, я не смог промолчать. Да, у Азизы непростой характер, но разве можно за это лишать человека победы?" — недоумевает Сергей.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМузыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Критик признался, что реакция Кудрявцевой его потрясла. Не подбирая слов, она оскорбила коллегу в прямом эфире, а его возражения были вырезаны при монтаже программы.
"Я спорил с ней! Говорил, что некрасиво и неправильно оценивать артистку за якобы плохое поведение. Но в эфире это не показали", — с горечью поделился Соседов.
"Меня могут выгнать в два счета отовсюду"
Особенно шокирующим стало признание Соседова о том, что в отличие от многих звезд телевидения, он никогда не имел влиятельных покровителей и не пользовался протекцией.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
"У меня, в отличие от многих других телевизионных ведущих, нет блата и высоких покровителей. То, что я имею на сегодняшний день, я сам, как говорится, добился своей энергией, своим обаянием, знаниями и талантом. Меня берут за это, а не потому, что я чей-то любовник или что-то еще", — признался Соседов.
Именно поэтому музыкальный критик опасается, что его карьера на телевидении может внезапно оборваться: "Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы "За гранью".
"Если цена правды — моя карьера, я готов заплатить эту цену"
Несмотря на давление и угрозы, Соседов не собирается отказываться от своих слов и принципов. Он по-прежнему считает, что номер Азизы был великолепным, а ее профессионализм — безупречным.
"То, что Азиза была неравнодушна и звонила в три часа режиссерам, аранжировщикам, операторам и продюсерам, говорит о ее высочайшем профессионализме. Она звонила, чтобы ее номер был сделан, отточен, вылизан до мелочей", — объясняет критик.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Азиза участвует в спектакле Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани
Певица Азиза участвует в спектакле Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани
Обвинения Кудрявцевой в том, что "все боятся Азизу", Соседов считает абсурдными: "Какая глупость! Я не знаю, кто боится Азизу на проекте! Мне даже смешно это слышать".
Сергей Соседов признался, что сам из "Суперстара" уходить не хочет. Там он чувствует себя "абсолютно в своей тарелке". Однако готов к любому исходу событий.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии "ТЭФИ - 2023" в Государственном академическом Малом театре России
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии "ТЭФИ - 2023" в Государственном академическом Малом театре России
"Я до сих пор в шоке. Мне звонят возмущенные зрители со всей страны, но что я могу сделать? Система просто избавляется от тех, кто смеет говорить правду", — горько заключает критик.
"Я ни о чем не жалею. Если цена правды — моя карьера, я готов заплатить эту цену", — говорит Соседов.
Поклонники знаменитого критика уже бьют тревогу и призывают телеканал НТВ не увольнять Соседова за его принципиальную позицию. Возникает важный этический вопрос: имеет ли право эксперт на собственное мнение или в шоу-бизнесе правила диктуют те, у кого больше власти?