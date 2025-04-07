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Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025
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15:27 07.04.2025 (обновлено: 16:07 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/shattl-2009820048.html
Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота"
Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025
Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота"
Президента Владимира Путина заинтересовало название программы "Аэрофлота" "Шаттл" — перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом. РИА Новости, 07.04.2025
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2025-04-07T16:07:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
владимир путин
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президента Владимира Путина заинтересовало название программы "Аэрофлота" "Шаттл" — перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом. "Шаттл" как работает? Почему вдруг "Шаттлом" называете?" — поинтересовался глава государства на встрече с гендиректором компании Сергеем Александровским. Гендиректор "Аэрофлота" ответил, что в рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки, практически каждые 15 минут. По его словам, этот продукт пользуется большой популярностью у пассажиров, он очень востребован — летом загрузка доходила до 94–95 процентов, а среднегодовая составляет почти 90 процентов. Кроме того, эта программа позволила увеличить на 50 процентов налет на Sukhoi Superjet. Программу "Аэрофлот Шаттл" запустили между Москвой и Санкт-Петербургом летом 2024 года. Рейсы из Шереметьево и Пулково вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково — от 30 минут.
https://ria.ru/20250407/putin-2009807682.html
https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html
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москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт)
Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота"

Путин оценил название программы перелетов между Москвой и Петербургом "Шаттл"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президента Владимира Путина заинтересовало название программы "Аэрофлота" "Шаттл" — перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом.
"Шаттл" как работает? Почему вдруг "Шаттлом" называете?" — поинтересовался глава государства на встрече с гендиректором компании Сергеем Александровским.
Встреча Путина с главой Аэрофлота Сергеем Александровским - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"
Вчера, 14:38
Гендиректор "Аэрофлота" ответил, что в рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки, практически каждые 15 минут. По его словам, этот продукт пользуется большой популярностью у пассажиров, он очень востребован — летом загрузка доходила до 94–95 процентов, а среднегодовая составляет почти 90 процентов. Кроме того, эта программа позволила увеличить на 50 процентов налет на Sukhoi Superjet.
Программу "Аэрофлот Шаттл" запустили между Москвой и Санкт-Петербургом летом 2024 года. Рейсы из Шереметьево и Пулково вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково — от 30 минут.
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу
Вчера, 10:47
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАэрофлотШереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)
 
 
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