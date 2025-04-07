https://ria.ru/20250407/shattl-2009820048.html

Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота"

Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.04.2025

Путина заинтересовало название программы перелетов от "Аэрофлота"

Президента Владимира Путина заинтересовало название программы "Аэрофлота" "Шаттл" — перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T16:07:00+03:00

москва

санкт-петербург

россия

владимир путин

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президента Владимира Путина заинтересовало название программы "Аэрофлота" "Шаттл" — перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом. "Шаттл" как работает? Почему вдруг "Шаттлом" называете?" — поинтересовался глава государства на встрече с гендиректором компании Сергеем Александровским. Гендиректор "Аэрофлота" ответил, что в рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки, практически каждые 15 минут. По его словам, этот продукт пользуется большой популярностью у пассажиров, он очень востребован — летом загрузка доходила до 94–95 процентов, а среднегодовая составляет почти 90 процентов. Кроме того, эта программа позволила увеличить на 50 процентов налет на Sukhoi Superjet. Программу "Аэрофлот Шаттл" запустили между Москвой и Санкт-Петербургом летом 2024 года. Рейсы из Шереметьево и Пулково вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково — от 30 минут.

https://ria.ru/20250407/putin-2009807682.html

https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html

москва

санкт-петербург

россия

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