Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах
Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на нежелательных ресурсах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Запрет касается распространения рекламы на информационных ресурсах:
- иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России;
- общественных или религиозных объединений либо других организаций, которые суд постановил ликвидировать или запретить;
- доступ к которым ограничен согласно законодательству.
Это коснется в том числе Instagram* и Facebook*.
Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.
Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых для производства противоправного контента.
Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России
3 апреля, 08:37
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России