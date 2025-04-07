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Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах - РИА Новости, 07.04.2025
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15:11 07.04.2025 (обновлено: 16:02 07.04.2025)
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Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах
Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах - РИА Новости, 07.04.2025
Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах
Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций, соответствующий документ... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:11:00+03:00
2025-04-07T16:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Запрет касается распространения рекламы на информационных ресурсах:Это коснется в том числе Instagram* и Facebook*. Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых для производства противоправного контента.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на нежелательных ресурсах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Запрет касается распространения рекламы на информационных ресурсах:
  • иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России;
  • общественных или религиозных объединений либо других организаций, которые суд постановил ликвидировать или запретить;
  • доступ к которым ограничен согласно законодательству.
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Это коснется в том числе Instagram* и Facebook*.
Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.
Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых для производства противоправного контента.
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