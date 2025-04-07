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Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах - РИА Новости, 07.04.2025

Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций, соответствующий документ... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:11:00+03:00

2025-04-07T15:11:00+03:00

2025-04-07T16:02:00+03:00

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Запрет касается распространения рекламы на информационных ресурсах:Это коснется в том числе Instagram* и Facebook*. Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых для производства противоправного контента.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250402/gd-2008875045.html

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2025

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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф