https://ria.ru/20250407/rada-2009821656.html

В Раде рассказали о последствиях сделки Киева и Вашингтона

В Раде рассказали о последствиях сделки Киева и Вашингтона - РИА Новости, 07.04.2025

В Раде рассказали о последствиях сделки Киева и Вашингтона

Готовящаяся сделка Киева и Вашингтона позволит США закрепить свои права на редкоземельные ресурсы Украины и в перспективе не допустить конкурентов, в том числе... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:32:00+03:00

2025-04-07T15:32:00+03:00

2025-04-07T15:32:00+03:00

в мире

сша

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киев

александр дубинский

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Готовящаяся сделка Киева и Вашингтона позволит США закрепить свои права на редкоземельные ресурсы Украины и в перспективе не допустить конкурентов, в том числе Россию и ЕС, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Депутат отметил, что президент США Дональд Трамп стремится контролировать производство чипов, для чего ему необходимо взять под контроль источники редкоземельных металлов и фабрики для их переработки. Именно этим объясняется активное внимание США к Тайваню, пояснил депутат. "Кроме того, 60% редкоземельной добычи контролирует Китай. Если он вместе с РФ получит контроль над редкоземом на Украине, для США это беда. Поэтому США предлагают этот проект разделить с РФ, а Украину колонизировать договором о минералах. Причем сегодня их можно и не добывать - главное, не пустить конкурентов, в том числе из ЕС. Застолбить за собой", - говорится в сообщении Дубинского.По его словам, никакого шанса на сопротивление интересам США у Украины нет. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009450187.html

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008259497.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, киев, александр дубинский, дональд трамп, евросоюз