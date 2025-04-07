В Раде рассказали о последствиях сделки Киева и США по недрам
Депутат Рады Дубинский: сделка с США превратит Киев в колониальную администрацию
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сделка Киева и США о недрах превратит украинское руководство в колониальную администрацию, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
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"После подписания сделки о минералах Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд”. Классическая колониальная администрация", - говорится в сообщении Дубинского.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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