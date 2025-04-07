https://ria.ru/20250407/putin-2009899888.html

Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи

Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи - РИА Новости, 07.04.2025

Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, сообщила... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:15:00+03:00

2025-04-07T20:15:00+03:00

2025-04-07T20:25:00+03:00

волгоград

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991455608_0:68:3218:1879_1920x0_80_0_0_c3ec04915fd0962ff1ab4abbf065dd33.jpg

МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Телефонный разговор президентов двух стран состоялся в понедельник вечером."Главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250407/putin-2009899404.html

волгоград

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоград, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, политика, россия