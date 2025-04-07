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Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи - РИА Новости, 07.04.2025
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20:15 07.04.2025 (обновлено: 20:25 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/putin-2009899888.html
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи - РИА Новости, 07.04.2025
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, сообщила... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:15:00+03:00
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волгоград
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
политика
россия
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Телефонный разговор президентов двух стран состоялся в понедельник вечером."Главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250407/putin-2009899404.html
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волгоград, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, политика, россия
Волгоград, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Политика, Россия
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи

Путин и Лукашенко договорились о встречах, в том числе в апреле в Волгограде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Телефонный разговор президентов двух стран состоялся в понедельник вечером.
«
"Главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.
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