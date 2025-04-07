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Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии

Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии - РИА Новости, 07.04.2025

Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:39:00+03:00

2025-04-07T19:39:00+03:00

2025-04-07T19:39:00+03:00

политика

россия

владимир путин

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия - Алания, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. "Президент Российской Федерации В.В. Путин представил Совету Федерации в целях проведения консультаций кандидатуру Апанасевича О.О. для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания", - написал сенатор.По словам Клишаса, профильные комитеты Совфеда проведут консультации по представленной кандидатуре 15 апреля.

https://ria.ru/20241219/sovfed-1990038515.html

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политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф