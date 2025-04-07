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Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии - РИА Новости, 07.04.2025
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19:39 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/putin-2009895244.html
Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии
Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии - РИА Новости, 07.04.2025
Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:39:00+03:00
2025-04-07T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия - Алания, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. &quot;Президент Российской Федерации В.В. Путин представил Совету Федерации в целях проведения консультаций кандидатуру Апанасевича О.О. для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания&quot;, - написал сенатор.По словам Клишаса, профильные комитеты Совфеда проведут консультации по представленной кандидатуре 15 апреля.
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политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Путин представил Совфеду кандидатуру на должность прокурора Северной Осетии

Клишас: Путин предложил Апанасевича на должность прокурора Северной Осетии

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия - Алания, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«

"Президент Российской Федерации В.В. Путин представил Совету Федерации в целях проведения консультаций кандидатуру Апанасевича О.О. для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания", - написал сенатор.

По словам Клишаса, профильные комитеты Совфеда проведут консультации по представленной кандидатуре 15 апреля.
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