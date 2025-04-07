https://ria.ru/20250407/putin-2009824251.html

Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП

Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП - РИА Новости, 07.04.2025

Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП

Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие в КоАП РФ правовые основы изготовления, направления и получения любых процессуальных документов в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:44:00+03:00

2025-04-07T15:44:00+03:00

2025-04-07T15:44:00+03:00

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие в КоАП РФ правовые основы изготовления, направления и получения любых процессуальных документов в электронном виде. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, предусматривается возможность дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях в судах и иных органах посредством систем ВКС и веб-конференции при наличии соответствующей технической возможности. Сенатор также добавлял, что направление и получение гражданами процессуальных документов в электронном виде "будет возможно только при наличии их согласия на взаимодействие данным способом". "При этом сохраняется право подавать документы на бумажном носителе, получать извещения почтой и лично участвовать в рассмотрении дела", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет федерации рф