https://ria.ru/20250407/putin-2009824251.html
Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП
Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП - РИА Новости, 07.04.2025
Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие в КоАП РФ правовые основы изготовления, направления и получения любых процессуальных документов в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:44:00+03:00
2025-04-07T15:44:00+03:00
2025-04-07T15:44:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие в КоАП РФ правовые основы изготовления, направления и получения любых процессуальных документов в электронном виде. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, предусматривается возможность дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях в судах и иных органах посредством систем ВКС и веб-конференции при наличии соответствующей технической возможности. Сенатор также добавлял, что направление и получение гражданами процессуальных документов в электронном виде "будет возможно только при наличии их согласия на взаимодействие данным способом". "При этом сохраняется право подавать документы на бумажном носителе, получать извещения почтой и лично участвовать в рассмотрении дела", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП
Путин подписал законы об обработке электронных процессуальных документов в КоАП