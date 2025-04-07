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Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО - РИА Новости, 07.04.2025
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14:35 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/putin-2009806113.html
Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО
Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО - РИА Новости, 07.04.2025
Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:35:00+03:00
2025-04-07T14:35:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением. Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет. "Принятие закона будет способствовать повышению уровня правовой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих военнослужащих после ранения под присмотром близких родственников", - говорилось в заключении социального комитета Совфеда. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО

Путин подписал закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными на СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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17 марта, 11:25
Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением.
Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет.
«
"Принятие закона будет способствовать повышению уровня правовой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих военнослужащих после ранения под присмотром близких родственников", - говорилось в заключении социального комитета Совфеда.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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