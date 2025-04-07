Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Накануне в Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию. В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки в машине обнаружили 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства.