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Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 07.04.2025
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20:11 07.04.2025 (обновлено: 21:00 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/putin--2009899001.html
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 07.04.2025
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор вечером в понедельник, сообщил "Пул Первого". Основные заявления: РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:11:00+03:00
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александр лукашенко
владимир путин
россия
волгоград
белоруссия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор вечером в понедельник, сообщил "Пул Первого". Основные заявления:Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия стран, была затронута тема сотрудничества по линии спецслужб в борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20250313/diplomatiya-2004545584.html
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александр лукашенко, владимир путин, россия, волгоград, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Волгоград, Белоруссия

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор вечером в понедельник, сообщил "Пул Первого". Основные заявления:
  • Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в Россию;
  • президент попросил передать благодарность и, насколько возможно, поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз;

Накануне в Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию. В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки в машине обнаружили 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства.

  • лидеры обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде;
  • главы государств договорились при встрече подробно поговорить об актуальных вопросах сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем;
  • они также обсудили совместные учения "Запад-2025";

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, пройдут на территории Белоруссии в середине сентября.

  • президенты кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия стран, была затронута тема сотрудничества по линии спецслужб в борьбе с терроризмом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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