Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор вечером в понедельник, сообщил "Пул Первого". Основные заявления:
Накануне в Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию. В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки в машине обнаружили 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства.
- лидеры обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде;
- главы государств договорились при встрече подробно поговорить об актуальных вопросах сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем;
- они также обсудили совместные учения "Запад-2025";
Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, пройдут на территории Белоруссии в середине сентября.
- президенты кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия стран, была затронута тема сотрудничества по линии спецслужб в борьбе с терроризмом.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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