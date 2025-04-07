"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии
Пушков: перевооружение Европы может сделать Германию Четвертым рейхом
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с Германией ядерным потенциалом перед лицом несуществующей "русской угрозы" может обернуться появлением Четвертого рейха с ядерным оружием, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Как указал сенатор, главным пунктом программы перевооружения Европы, озвученной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет ремилитаризация Германии, которой намерен заняться будущий канцлер Фридрих Мерц.
В связи с этим сенатор задался вопросом, "станет ли итогом углубляющегося евробезумия появление Четвертого рейха с ядерным оружием".
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.