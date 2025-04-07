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"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии - РИА Новости, 07.04.2025
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03:37 07.04.2025 (обновлено: 03:38 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/pushkov-2009724017.html
"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии
"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии - РИА Новости, 07.04.2025
"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии
Намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с Германией ядерным потенциалом перед лицом несуществующей "русской угрозы" может обернуться... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:37:00+03:00
2025-04-07T03:38:00+03:00
в мире
германия
франция
европа
алексей пушков
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с Германией ядерным потенциалом перед лицом несуществующей "русской угрозы" может обернуться появлением Четвертого рейха с ядерным оружием, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Как указал сенатор, главным пунктом программы перевооружения Европы, озвученной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет ремилитаризация Германии, которой намерен заняться будущий канцлер Фридрих Мерц."А президент Макрон — "перед лицом несуществующей русской угрозы" — еще и намерен поделиться с Германией французским ядерным потенциалом", — отметил Пушков.В связи с этим сенатор задался вопросом, "станет ли итогом углубляющегося евробезумия появление Четвертого рейха с ядерным оружием".Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250406/pushkov-2009657346.html
https://ria.ru/20250330/pushkov-2008247002.html
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в мире, германия, франция, европа, алексей пушков, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Германия, Франция, Европа, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
"Четвертый рейх": Пушков резко высказался о Германии

Пушков: перевооружение Европы может сделать Германию Четвертым рейхом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с Германией ядерным потенциалом перед лицом несуществующей "русской угрозы" может обернуться появлением Четвертого рейха с ядерным оружием, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Как указал сенатор, главным пунктом программы перевооружения Европы, озвученной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет ремилитаризация Германии, которой намерен заняться будущий канцлер Фридрих Мерц.
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"А президент Макрон — "перед лицом несуществующей русской угрозы" — еще и намерен поделиться с Германией французским ядерным потенциалом", — отметил Пушков.
В связи с этим сенатор задался вопросом, "станет ли итогом углубляющегося евробезумия появление Четвертого рейха с ядерным оружием".
Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
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Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреГерманияФранцияЕвропаАлексей ПушковЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
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