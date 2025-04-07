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Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому, заявил Примаков
Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому, заявил Примаков - РИА Новости, 07.04.2025
Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому, заявил Примаков
Москва и Баку ищут компромисс по поводу Русского дома в Азербайджане, все настроены конструктивно и оптимистично, что работа восстановится, заявил глава... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:11:00+03:00
2025-04-07T12:11:00+03:00
2025-04-07T12:11:00+03:00
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва и Баку ищут компромисс по поводу Русского дома в Азербайджане, все настроены конструктивно и оптимистично, что работа восстановится, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Мы продолжаем искать компромисс с азербайджанской стороной. И азербайджанская сторона, и мы настроены конструктивно и довольно оптимистично, что мы всё-таки компромисс найдем, и полноформатная работа будет восстановлена", - сказал Примаков в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он добавил, что Россия и Азербайджан ранее обсуждали формат регистрации Русского дома: в качестве юридического лица или НКО. "Русский дом в Баку успешно работал долгие годы, выполняя все необходимые обязательства, и юридические в том числе перед правительством республики. Тем не менее, в межправительственном соглашении о деятельности информационно-культурных центров 1997 года однозначно сказано, что этот центр должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица в Азербайджане", - сообщил Примаков.
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в мире, баку, азербайджан, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Баку, Азербайджан, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому, заявил Примаков
Примаков: Москва и Баку ищут компромисс по Русскому дому, настрой оптимистичный