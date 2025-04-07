https://ria.ru/20250407/poshliny-2009861971.html

ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин

ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин

Евросоюз намерен ввести контрмеры против американских импортных пошлин в два этапа — в апреле и мае, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:24:00+03:00

2025-04-07T17:24:00+03:00

2025-04-07T17:51:00+03:00

сша

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009871730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37fb24ff60626597f1a2b69c25340707.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести контрмеры против американских импортных пошлин в два этапа — в апреле и мае, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович."Мы разработали список контрмер. <…> Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Так, для Евросоюза это 20 процентов.По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. По информации агентства Reuters, первый набор этих контрмер на сумму примерно 28 миллиардов долларов включает в себя ограничения на такие товары, как мясо, крупы, вино и бурбон, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009842615.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, евросоюз, в мире