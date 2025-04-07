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ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
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17:24 07.04.2025 (обновлено: 17:51 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009861971.html
ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин
ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин
Евросоюз намерен ввести контрмеры против американских импортных пошлин в два этапа — в апреле и мае, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:24:00+03:00
2025-04-07T17:51:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести контрмеры против американских импортных пошлин в два этапа — в апреле и мае, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович."Мы разработали список контрмер. &lt;…&gt; Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Так, для Евросоюза это 20 процентов.По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. По информации агентства Reuters, первый набор этих контрмер на сумму примерно 28 миллиардов долларов включает в себя ограничения на такие товары, как мясо, крупы, вино и бурбон, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
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сша, евросоюз, в мире
США, Евросоюз, В мире
ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин

ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая

© Getty Images / Thierry MonasseФлаги стран ЕС в Брюсселе
Флаги стран ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Флаги стран ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести контрмеры против американских импортных пошлин в два этапа — в апреле и мае, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
"Мы разработали список контрмер. <…> Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия
5 апреля, 08:00
Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Так, для Евросоюза это 20 процентов.
По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. По информации агентства Reuters, первый набор этих контрмер на сумму примерно 28 миллиардов долларов включает в себя ограничения на такие товары, как мясо, крупы, вино и бурбон, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп заявил, что страны по всему миру ведут с США переговоры о пошлинах
Вчера, 16:58
 
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