ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая
© Getty Images / Thierry MonasseФлаги стран ЕС в Брюсселе
© Getty Images / Thierry Monasse
Флаги стран ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести контрмеры против американских импортных пошлин в два этапа — в апреле и мае, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
"Мы разработали список контрмер. <…> Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.
Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Так, для Евросоюза это 20 процентов.
По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. По информации агентства Reuters, первый набор этих контрмер на сумму примерно 28 миллиардов долларов включает в себя ограничения на такие товары, как мясо, крупы, вино и бурбон, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.