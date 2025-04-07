https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах - РИА Новости, 07.04.2025
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах
Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:52:00+03:00
2025-04-07T16:52:00+03:00
2025-04-07T16:52:00+03:00
сша
европа
брюссель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_03ecca5b5a7d1fdbbb2adb07aa1fa794.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе. Глава Еврокомиссии также подтвердила готовность продолжать переговоры с США на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html
сша
европа
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70db4d51e40fc40a8ca4b3cb8696d7cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов договариваться с США о нулевых пошлинах