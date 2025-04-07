https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html

Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах

Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах - РИА Новости, 07.04.2025

Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах

Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:52:00+03:00

2025-04-07T16:52:00+03:00

2025-04-07T16:52:00+03:00

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дональд трамп

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе. Глава Еврокомиссии также подтвердила готовность продолжать переговоры с США на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html

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сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире