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Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах - РИА Новости, 07.04.2025
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16:52 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах - РИА Новости, 07.04.2025
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах
Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:52:00+03:00
2025-04-07T16:52:00+03:00
сша
европа
брюссель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе. Глава Еврокомиссии также подтвердила готовность продолжать переговоры с США на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html
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сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов договариваться с США о нулевых пошлинах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе.
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Глава Еврокомиссии также подтвердила готовность продолжать переговоры с США на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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СШАЕвропаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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