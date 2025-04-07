https://ria.ru/20250407/poshliny-2009824405.html

Австрийский министр призвал к переговорам с Трампом по пошлинам

Австрийский министр призвал к переговорам с Трампом по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025

Австрийский министр призвал к переговорам с Трампом по пошлинам

Австрийский министр экономики, энергетики и туризма Вольфганг Хаттмандсдорфер (от Австрийской народной партии) призвал к переговорам с американским лидером... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:44:00+03:00

2025-04-07T15:44:00+03:00

2025-04-07T17:04:00+03:00

сша

люксембург (округ)

америка

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

австрийская народная партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg

ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Австрийский министр экономики, энергетики и туризма Вольфганг Хаттмандсдорфер (от Австрийской народной партии) призвал к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом по теме пошлин, а в случае неудачи предложил подготовить новый пакет ответных мер. Евросоюз, как ожидается, подготовит ответ на введенные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт в США стали и алюминия 9 апреля, сообщило издание Politico. "Самой главной целью должны стать скорейшие переговоры (с США - ред.), при этом ЕС может сам уверенно выступить. Мы - крупнейший внутренний рынок, нам не нужно бояться Дональда Трампа. Поэтому правильно, что сейчас вступает в силу первый пакет мер, который нацелен на престижные товары США, который мы быстро подготовим, и второй пакет, который мы также отправим в середине апреля, и который в первую очередь, на мой взгляд, затронет республиканские штаты", - сказал он на полях встречи министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Пресс-подход министра транслировался на сайте Еврокомиссии. По его словам, акцент следует сделать на переговорах с Америкой. "И если эти переговоры провалятся, я думаю, было бы хорошо, если бы мы уже обсуждали третий пакет. И, на мой взгляд, третий пакет должен затронуть технологические компании… но и шаги в регуляторной сфере… ясно одно: нужно избегать торговой войны", - добавил Хаттмандсдорфер, подчеркнув, что ЕС, и в том числе Австрия, живут за счет мировой торговли и международных отношений. В понедельник министры торговли стран ЕС проводят встречу в Люксембурге. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

https://ria.ru/20250123/sen-marten-1995103692.html

https://ria.ru/20250211/germaniya-1998604551.html

https://ria.ru/20250205/es-1997549165.html

сша

люксембург (округ)

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, люксембург (округ), америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, австрийская народная партия, введение трампом пошлин на импорт, в мире