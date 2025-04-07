Австрийский министр призвал к переговорам с Трампом по пошлинам
Австрийский министр Хаттмандсдорфер призвал к переговорам с Трампом по пошлинам
Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Австрийский министр экономики, энергетики и туризма Вольфганг Хаттмандсдорфер (от Австрийской народной партии) призвал к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом по теме пошлин, а в случае неудачи предложил подготовить новый пакет ответных мер.
Евросоюз, как ожидается, подготовит ответ на введенные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт в США стали и алюминия 9 апреля, сообщило издание Politico.
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"Самой главной целью должны стать скорейшие переговоры (с США - ред.), при этом ЕС может сам уверенно выступить. Мы - крупнейший внутренний рынок, нам не нужно бояться Дональда Трампа. Поэтому правильно, что сейчас вступает в силу первый пакет мер, который нацелен на престижные товары США, который мы быстро подготовим, и второй пакет, который мы также отправим в середине апреля, и который в первую очередь, на мой взгляд, затронет республиканские штаты", - сказал он на полях встречи министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Пресс-подход министра транслировался на сайте Еврокомиссии.
По его словам, акцент следует сделать на переговорах с Америкой.
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"И если эти переговоры провалятся, я думаю, было бы хорошо, если бы мы уже обсуждали третий пакет. И, на мой взгляд, третий пакет должен затронуть технологические компании… но и шаги в регуляторной сфере… ясно одно: нужно избегать торговой войны", - добавил Хаттмандсдорфер, подчеркнув, что ЕС, и в том числе Австрия, живут за счет мировой торговли и международных отношений.
В понедельник министры торговли стран ЕС проводят встречу в Люксембурге.
Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
На товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
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