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В министерстве экономики ФРГ оценили положение США после введения пошлин

В министерстве экономики ФРГ оценили положение США после введения пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

В министерстве экономики ФРГ оценили положение США после введения пошлин

Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил, США находятся в "слабой позиции" из-за введения пошлин, а Европа должна оставаться... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:48:00+03:00

2025-04-07T13:48:00+03:00

2025-04-07T14:31:00+03:00

сша

европа

германия

роберт хабек

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил, США находятся в "слабой позиции" из-за введения пошлин, а Европа должна оставаться единой и действовать решительно. "Самое главное, чтобы Европа сейчас оставалась единой. Это означает, чтобы страны не пытались договориться о собственных выгодах, потому что это не удастся", - сказал Хабек перед началом встречи министров торговли стран Евросоюза в понедельник. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его мнению, европейцам необходимо действовать "спокойно, осмотрительно, ясно и решительно". "Это значит дать понять, что мы находимся в сильной позиции, а Америка находится в слабой позиции", - пояснил министр. Хабек заявил, что Европа должна вступать в торгово-политические контакты с другими странами и заключать торговые соглашения, чтобы приумножить свою силу. Он привел в пример соглашение с общим рынком стран Южной Америки Меркосур. "Но и контакты с Южной Кореей, с Японией, с Индией, с Индонезией также должны быстро продвигаться", - сказал он. Хабек напомнил, что американцы убрали некоторые виды продукции из-под таможенных пошлин, например, фармацевтическую продукцию. "То есть, мы видим, что они уязвимы, и теперь мы могли бы, наоборот, оказать давление на американцев, сделав наш экспорт в США более дорогим", - сказал Хабек. Кроме того, по совам министра, можно было бы прибегнуть к мерам по защите конкуренции, включающим цифровые сервисы. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

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https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html

https://ria.ru/20250207/es-1997928467.html

сша

европа

германия

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