В министерстве экономики ФРГ оценили положение США после введения пошлин
И.О. министра экономики ФРГ Хабек: США находятся в слабой позиции из-за пошлин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил, США находятся в "слабой позиции" из-за введения пошлин, а Европа должна оставаться единой и действовать решительно.
«
"Самое главное, чтобы Европа сейчас оставалась единой. Это означает, чтобы страны не пытались договориться о собственных выгодах, потому что это не удастся", - сказал Хабек перед началом встречи министров торговли стран Евросоюза в понедельник. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его мнению, европейцам необходимо действовать "спокойно, осмотрительно, ясно и решительно".
«
"Это значит дать понять, что мы находимся в сильной позиции, а Америка находится в слабой позиции", - пояснил министр.
Хабек заявил, что Европа должна вступать в торгово-политические контакты с другими странами и заключать торговые соглашения, чтобы приумножить свою силу. Он привел в пример соглашение с общим рынком стран Южной Америки Меркосур.
«
"Но и контакты с Южной Кореей, с Японией, с Индией, с Индонезией также должны быстро продвигаться", - сказал он.
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
27 февраля, 15:33
Хабек напомнил, что американцы убрали некоторые виды продукции из-под таможенных пошлин, например, фармацевтическую продукцию.
«
"То есть, мы видим, что они уязвимы, и теперь мы могли бы, наоборот, оказать давление на американцев, сделав наш экспорт в США более дорогим", - сказал Хабек.
Кроме того, по совам министра, можно было бы прибегнуть к мерам по защите конкуренции, включающим цифровые сервисы.
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.