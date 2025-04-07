https://ria.ru/20250407/poshliny-2009774014.html

Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США

Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США - РИА Новости, 07.04.2025

Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что намерен обсудить с министрами торговли стран Евросоюза на встрече в понедельник ответные меры на... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:09:00+03:00

2025-04-07T12:09:00+03:00

2025-04-07T12:09:00+03:00

сша

брюссель

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что намерен обсудить с министрами торговли стран Евросоюза на встрече в понедельник ответные меры на новые пошлины США. "Мы сосредоточим наше обсуждение на следующих шагах, на том, как подготовить наш следующий шаг в отношениях с США, а также как подготовить нашу торговую систему в Евросоюзе, чтобы предотвратить возможную переориентацию торговли, убедиться, что мы окажем адекватную поддержку и услуги европейским компаниям в этой очень сложной ситуации", - сказал он перед началом министерской встречи. Шефчович также выразил мнение, что в настоящее время происходит "смена парадигмы мировой глобальной торговой системы". Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html

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сша, брюссель, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, введение трампом пошлин на импорт