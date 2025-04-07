Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009774014.html
Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США
Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США - РИА Новости, 07.04.2025
Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США
Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что намерен обсудить с министрами торговли стран Евросоюза на встрече в понедельник ответные меры на... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:09:00+03:00
2025-04-07T12:09:00+03:00
сша
брюссель
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что намерен обсудить с министрами торговли стран Евросоюза на встрече в понедельник ответные меры на новые пошлины США. "Мы сосредоточим наше обсуждение на следующих шагах, на том, как подготовить наш следующий шаг в отношениях с США, а также как подготовить нашу торговую систему в Евросоюзе, чтобы предотвратить возможную переориентацию торговли, убедиться, что мы окажем адекватную поддержку и услуги европейским компаниям в этой очень сложной ситуации", - сказал он перед началом министерской встречи. Шефчович также выразил мнение, что в настоящее время происходит "смена парадигмы мировой глобальной торговой системы". Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, брюссель, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Брюссель, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Еврокомиссар обсудит с министрами торговли ответные меры на пошлины США

Шефчович обсудит с министрами торговли ЕС ответные меры на новые пошлины США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что намерен обсудить с министрами торговли стран Евросоюза на встрече в понедельник ответные меры на новые пошлины США.
«
"Мы сосредоточим наше обсуждение на следующих шагах, на том, как подготовить наш следующий шаг в отношениях с США, а также как подготовить нашу торговую систему в Евросоюзе, чтобы предотвратить возможную переориентацию торговли, убедиться, что мы окажем адекватную поддержку и услуги европейским компаниям в этой очень сложной ситуации", - сказал он перед началом министерской встречи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Американские ученые нашли математическую ошибку в формуле пошлин Трампа
6 апреля, 18:56
Шефчович также выразил мнение, что в настоящее время происходит "смена парадигмы мировой глобальной торговой системы".
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
27 февраля, 15:33
 
СШАБрюссельМарош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала