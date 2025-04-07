https://ria.ru/20250407/politsija-2009748688.html

В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие

В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие - РИА Новости, 07.04.2025

В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие

Полиция из-за нарушений закрыла сеть кальянных в Петербурге, после посещения которых клиенты чувствовали себя плохо, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:47:00+03:00

2025-04-07T09:47:00+03:00

2025-04-07T09:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Полиция из-за нарушений закрыла сеть кальянных в Петербурге, после посещения которых клиенты чувствовали себя плохо, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабную операцию по выявлению фактов многочисленных нарушений в деятельности крупной сети кальянных. Поводом послужила оперативная информация о том, что после посещения заведений клиенты нередко чувствовали ухудшение самочувствия", - рассказали в пресс-службе ГУМВД. Выяснилось, что в заведениях вопросы возникли к качеству реализуемой табачной продукции и курительных смесей для кальянов. Кроме того, в кальянных торговали алкоголем без лицензии. В ходе операции полицейские провели обыски в шести кальянных, расположенных в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, в главном офисе владельца заведений на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице, а также по местам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности. Всего было изъято свыше 1000 единиц алкоголя на сумму более 1 миллиона рублей, приобретенного в сетевых алкомаркетах, 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 миллиона рублей, документация и иные предметы, имеющие доказательное значение для следствия. "При этом в ходе обысков оперативники выявили 16 мигрантов, которые нелегально находились на территории России. Они привлечены к административной ответственности, решается вопрос об их выдворении из страны", - добавили в пресс-службе регионального главка. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции). В качестве обвиняемых допрошены двое организаторов противоправной деятельности: 40-летний ранее судимый за наркотические преступления петербуржец и 31-летний житель города Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

https://ria.ru/20250227/svetofor-2001888281.html

https://ria.ru/20250331/peterburg-2008337227.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район