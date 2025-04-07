Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/politsija-2009748688.html
В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие
В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие - РИА Новости, 07.04.2025
В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие
Полиция из-за нарушений закрыла сеть кальянных в Петербурге, после посещения которых клиенты чувствовали себя плохо, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:47:00+03:00
2025-04-07T09:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Полиция из-за нарушений закрыла сеть кальянных в Петербурге, после посещения которых клиенты чувствовали себя плохо, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабную операцию по выявлению фактов многочисленных нарушений в деятельности крупной сети кальянных. Поводом послужила оперативная информация о том, что после посещения заведений клиенты нередко чувствовали ухудшение самочувствия", - рассказали в пресс-службе ГУМВД. Выяснилось, что в заведениях вопросы возникли к качеству реализуемой табачной продукции и курительных смесей для кальянов. Кроме того, в кальянных торговали алкоголем без лицензии. В ходе операции полицейские провели обыски в шести кальянных, расположенных в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, в главном офисе владельца заведений на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице, а также по местам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности. Всего было изъято свыше 1000 единиц алкоголя на сумму более 1 миллиона рублей, приобретенного в сетевых алкомаркетах, 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 миллиона рублей, документация и иные предметы, имеющие доказательное значение для следствия. "При этом в ходе обысков оперативники выявили 16 мигрантов, которые нелегально находились на территории России. Они привлечены к административной ответственности, решается вопрос об их выдворении из страны", - добавили в пресс-службе регионального главка. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции). В качестве обвиняемых допрошены двое организаторов противоправной деятельности: 40-летний ранее судимый за наркотические преступления петербуржец и 31-летний житель города Кудрово Всеволожского района Ленобласти.
https://ria.ru/20250227/svetofor-2001888281.html
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008337227.html
санкт-петербург
россия
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район
В Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие

МВД: в Петербурге закрыли сеть кальянных после жалоб посетителей на самочувствие

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Полиция из-за нарушений закрыла сеть кальянных в Петербурге, после посещения которых клиенты чувствовали себя плохо, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабную операцию по выявлению фактов многочисленных нарушений в деятельности крупной сети кальянных. Поводом послужила оперативная информация о том, что после посещения заведений клиенты нередко чувствовали ухудшение самочувствия", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.
Прохожие у магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений
27 февраля, 10:40
Выяснилось, что в заведениях вопросы возникли к качеству реализуемой табачной продукции и курительных смесей для кальянов. Кроме того, в кальянных торговали алкоголем без лицензии.
В ходе операции полицейские провели обыски в шести кальянных, расположенных в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, в главном офисе владельца заведений на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице, а также по местам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности. Всего было изъято свыше 1000 единиц алкоголя на сумму более 1 миллиона рублей, приобретенного в сетевых алкомаркетах, 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 миллиона рублей, документация и иные предметы, имеющие доказательное значение для следствия.
"При этом в ходе обысков оперативники выявили 16 мигрантов, которые нелегально находились на территории России. Они привлечены к административной ответственности, решается вопрос об их выдворении из страны", - добавили в пресс-службе регионального главка.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции). В качестве обвиняемых допрошены двое организаторов противоправной деятельности: 40-летний ранее судимый за наркотические преступления петербуржец и 31-летний житель города Кудрово Всеволожского района Ленобласти.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами
31 марта, 10:18
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПриморский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала