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Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 07.04.2025
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10:19 07.04.2025 (обновлено: 12:39 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/pmef-2009753101.html
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 07.04.2025
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025
Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:19:00+03:00
2025-04-07T12:39:00+03:00
экономика
пмэф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня."Главной темой Форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - говорится в сообщении фонда."Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества. Это требует не только новых подходов к глобальной экономике, но и создания механизмов взаимодействия, основанных на доверии, взаимной выгоде и прозрачности. В этом контексте ПМЭФ становится уникальной площадкой для выработки стратегий, соответствующих реалиям XXI века", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
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экономика, пмэф, санкт-петербург
Экономика, ПМЭФ, Санкт-Петербург
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025

Главной темой ПМЭФ станет "Общие ценности — основа роста в многополярном мире"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
"Главной темой Форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - говорится в сообщении фонда.
"Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества. Это требует не только новых подходов к глобальной экономике, но и создания механизмов взаимодействия, основанных на доверии, взаимной выгоде и прозрачности. В этом контексте ПМЭФ становится уникальной площадкой для выработки стратегий, соответствующих реалиям XXI века", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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