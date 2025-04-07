https://ria.ru/20250407/pmef-2009753101.html

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 07.04.2025

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025

Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:19:00+03:00

2025-04-07T10:19:00+03:00

2025-04-07T12:39:00+03:00

экономика

пмэф

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951654294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a83f09f09fd867c1d270df66581de6c7.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня."Главной темой Форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - говорится в сообщении фонда."Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества. Это требует не только новых подходов к глобальной экономике, но и создания механизмов взаимодействия, основанных на доверии, взаимной выгоде и прозрачности. В этом контексте ПМЭФ становится уникальной площадкой для выработки стратегий, соответствующих реалиям XXI века", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

https://ria.ru/20250403/pmef-2009091019.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, пмэф, санкт-петербург