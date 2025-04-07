Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов
Петербургские депутаты призвали сохранять символику, изображая церкви и мечети
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают законодательно закрепить, что культовые здания обязательно должны изображаться с соответствующей религиозной символикой, следует из материалов на сайте заксобрания.
Согласно законопроекту, опубликованному на сайте городского парламента, депутаты предлагают внести необходимые изменения в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях.
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"Проектом федерального закона предлагается установить, что при изображении культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), должна сохраняться религиозная символика, имеющаяся на данных объектах", – говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, религиозная символика, к которой относятся, например, кресты на православных храмах, полумесяцы на мечетях и звезды Давида на синагогах, является неотъемлемой частью культовых зданий. Наряду с этим, как указывается, в детских книжках, брошюрах о путешествиях по России или на муралах все чаще можно встретить изображение православных храмов без указания христианской символики.
"Представляется, что православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа - креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида, если на указанных сооружениях имеется соответствующая религиозная символика", - отмечается в пояснительной записке.
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