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Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов - РИА Новости, 07.04.2025
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Религия
 
19:50 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009896537.html
Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов
Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов - РИА Новости, 07.04.2025
Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов
Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают законодательно закрепить, что культовые здания обязательно должны изображаться с соответствующей религиозной... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:50:00+03:00
2025-04-07T19:50:00+03:00
религия
санкт-петербург
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают законодательно закрепить, что культовые здания обязательно должны изображаться с соответствующей религиозной символикой, следует из материалов на сайте заксобрания. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте городского парламента, депутаты предлагают внести необходимые изменения в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. "Проектом федерального закона предлагается установить, что при изображении культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), должна сохраняться религиозная символика, имеющаяся на данных объектах", – говорится в пояснительной записке к документу. Как отмечается, религиозная символика, к которой относятся, например, кресты на православных храмах, полумесяцы на мечетях и звезды Давида на синагогах, является неотъемлемой частью культовых зданий. Наряду с этим, как указывается, в детских книжках, брошюрах о путешествиях по России или на муралах все чаще можно встретить изображение православных храмов без указания христианской символики. "Представляется, что православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа - креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида, если на указанных сооружениях имеется соответствующая религиозная символика", - отмечается в пояснительной записке.
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санкт-петербург, россия, общество
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Общество
Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов

Петербургские депутаты призвали сохранять символику, изображая церкви и мечети

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают законодательно закрепить, что культовые здания обязательно должны изображаться с соответствующей религиозной символикой, следует из материалов на сайте заксобрания.
Согласно законопроекту, опубликованному на сайте городского парламента, депутаты предлагают внести необходимые изменения в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях.
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"Проектом федерального закона предлагается установить, что при изображении культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), должна сохраняться религиозная символика, имеющаяся на данных объектах", – говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, религиозная символика, к которой относятся, например, кресты на православных храмах, полумесяцы на мечетях и звезды Давида на синагогах, является неотъемлемой частью культовых зданий. Наряду с этим, как указывается, в детских книжках, брошюрах о путешествиях по России или на муралах все чаще можно встретить изображение православных храмов без указания христианской символики.
"Представляется, что православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа - креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида, если на указанных сооружениях имеется соответствующая религиозная символика", - отмечается в пояснительной записке.
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