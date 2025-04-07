https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html

В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада

В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада - РИА Новости, 07.04.2025

В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада

Уголовное дело возбудили после того, как на ребенка у детсада на Васильевском острове упал кусок фасада здания, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:13:00+03:00

2025-04-07T19:13:00+03:00

2025-04-07T19:13:00+03:00

происшествия

васильевский остров

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как на ребенка у детсада на Васильевском острове упал кусок фасада здания, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, утром понедельника на семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на 8-й линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html

https://ria.ru/20250326/vorota-2007362107.html

васильевский остров

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)