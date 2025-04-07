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В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада - РИА Новости, 07.04.2025
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19:13 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html
В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада
В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада - РИА Новости, 07.04.2025
В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада
Уголовное дело возбудили после того, как на ребенка у детсада на Васильевском острове упал кусок фасада здания, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:13:00+03:00
2025-04-07T19:13:00+03:00
происшествия
васильевский остров
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как на ребенка у детсада на Васильевском острове упал кусок фасада здания, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, утром понедельника на семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на 8-й линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html
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васильевский остров
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происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада

В Петербурге возбудили дело после падения на ребенка куска фасада здания детсада

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как на ребенка у детсада на Васильевском острове упал кусок фасада здания, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, утром понедельника на семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на 8-й линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь.
В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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ПроисшествияВасильевский островСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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