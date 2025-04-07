https://ria.ru/20250407/peterburg-2009757299.html

В Петербурге подросток пострадал при обрушении технического пола в ТЦ

В Петербурге подросток пострадал при обрушении технического пола в ТЦ - РИА Новости, 07.04.2025

В Петербурге подросток пострадал при обрушении технического пола в ТЦ

Подросток пострадал при падении с технического пола в ТЦ "Фиолент" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:42:00+03:00

2025-04-07T10:42:00+03:00

2025-04-07T10:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Подросток пострадал при падении с технического пола в ТЦ "Фиолент" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. "Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту обрушения пола в торговом центре, расположенном в д. 100 по Ленинскому проспекту", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 6 апреля под несовершеннолетней посетительницей торгового центра провалился технический пол. Подросток упал с высоты на нижний этаж. Источник РИА Новости в экстренных службах города уточнил, что 14-летняя посетительница ТЦ на лестнице уронила электронную сигарету, которая попала на технический поток. "Перебравшись на техническое сооружение, чтобы достать устройство, потолок внезапно обрушился и несовершеннолетняя упала с высоты. В ДГБ-5 (детская городская больница) провели обследование, наложили гипс", - рассказал собеседник агентства. Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов даст оценку соблюдению градостроительного и иного законодательства в местах массового пребывания граждан.

https://ria.ru/20250111/gorka-1993292350.html

https://ria.ru/20250307/chp-2003713348.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район