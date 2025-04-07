https://ria.ru/20250407/ovechkin-2009810085.html
Шнуров работает над песней об Овечкине, заявил директор группы "Ленинград"
Шнуров работает над песней об Овечкине, заявил директор группы "Ленинград" - РИА Новости, 07.04.2025
Шнуров работает над песней об Овечкине, заявил директор группы "Ленинград"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров работает над песней, посвященной рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина, сообщил РИА Новости концертный... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:48:00+03:00
2025-04-07T14:48:00+03:00
2025-04-07T14:48:00+03:00
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ленинград
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров работает над песней, посвященной рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина, сообщил РИА Новости концертный директор группы Табриз Шахиди. "Да, это так. Больше подробностей не раскрываем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли Шнуров работает над созданием такой песни и на какую дату запланирован релиз. В воскресенье Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
https://rsport.ria.ru/20250407/ovechkin-2009801739.html
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спорт, шнур (сергей шнуров), александр овечкин, уэйн гретцки, ленинград, нью-йорк айлендерс
Культура, Спорт, Шнур (Сергей Шнуров), Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Ленинград, Нью-Йорк Айлендерс
Шнуров работает над песней об Овечкине, заявил директор группы "Ленинград"
Лидер "Ленинграда" Шнуров работает над песней, посвященной рекорду Овечкина