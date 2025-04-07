https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html
Калининградский губернатор о штурме Кенигсберга: "Сломали хребет нацизму"
Калининградский губернатор о штурме Кенигсберга: "Сломали хребет нацизму" - РИА Новости, 07.04.2025
Калининградский губернатор о штурме Кенигсберга: "Сломали хребет нацизму"
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул ключевое значение Восточно-Прусской стратегической наступательной операции для Победы в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:45:00+03:00
2025-04-07T14:45:00+03:00
2025-04-07T14:51:00+03:00
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алексей беспрозванных
кенигсберг
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
освобождение. путь к победе
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул ключевое значение Восточно-Прусской стратегической наступательной операции для Победы в Великой Отечественной войне. Он принял участие в видеомосте, который состоялся в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", реализуемого РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Губернатор напомнил, что Кенигсберг — столица Восточной Пруссии — считается родиной немецкого генералитета, и именно отсюда в 1941 году вылетали первые самолеты, которые начали бомбить советскую землю."Именно здесь, на нашей земле, в 1944–1945 годах развернулись одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны", — отметил губернатор, подчеркнув, что Победа, доставшаяся советскому народу дорогой ценой, подарила нам Калининградскую область и наш прекрасный город Калининград.По его словам, в дни празднования 80-летия победного штурма Кенигсберга, в музее "Бункер" пройдет военно-патриотическая акция "Так штурмовали Кенигсберг" с демонстрацией военной кинохроники штурма Кенигсберга. Кроме того, на сцене драматического театра для жителей региона выступит с концертной программой Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации."80 лет назад на территории Восточной Пруссии шли ожесточенные бои воинов Красной Армии против немецко-фашистских войск, победа в которых окончательно сломала хребет нацизму", — заявил Алексей Беспрозванных, добавив, что в народной памяти навсегда сохранится полководческий талант генералов армии Черняховского и Баграмяна, Маршала Советского Союза Василевского, адмирала Трибуца.Он подчеркнул, что среди калининградских земляков — отважные морские пехотинцы, бесстрашные летчики, танкисты, артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, мотострелки, саперы, разведчики, моряки, связисты, врачи, добровольцы и волонтеры.
https://sn.ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009784715.html
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общество, калининградская область, калининград, алексей беспрозванных, кенигсберг, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Калининградская область, Калининград, Алексей Беспрозванных, Кенигсберг, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул ключевое значение Восточно-Прусской стратегической наступательной операции для Победы в Великой Отечественной войне. Он принял участие в видеомосте, который состоялся в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", реализуемого РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Губернатор напомнил, что Кенигсберг — столица Восточной Пруссии — считается родиной немецкого генералитета, и именно отсюда в 1941 году вылетали первые самолеты, которые начали бомбить советскую землю.
"Именно здесь, на нашей земле, в 1944–1945 годах развернулись одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны", — отметил губернатор, подчеркнув, что Победа, доставшаяся советскому народу дорогой ценой, подарила нам Калининградскую область и наш прекрасный город Калининград.
По его словам, в дни празднования 80-летия победного штурма Кенигсберга, в музее "Бункер" пройдет военно-патриотическая акция "Так штурмовали Кенигсберг" с демонстрацией военной кинохроники штурма Кенигсберга. Кроме того, на сцене драматического театра для жителей региона выступит с концертной программой Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.
"80 лет назад на территории Восточной Пруссии шли ожесточенные бои воинов Красной Армии против немецко-фашистских войск, победа в которых окончательно сломала хребет нацизму", — заявил Алексей Беспрозванных, добавив, что в народной памяти навсегда сохранится полководческий талант генералов армии Черняховского и Баграмяна, Маршала Советского Союза Василевского, адмирала Трибуца.
Он подчеркнул, что среди калининградских земляков — отважные морские пехотинцы, бесстрашные летчики, танкисты, артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, мотострелки, саперы, разведчики, моряки, связисты, врачи, добровольцы и волонтеры.