Рейтинг@Mail.ru
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 07.04.2025 (обновлено: 13:47 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/neft-2009786095.html
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами - РИА Новости, 07.04.2025
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами
Скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:55:00+03:00
2025-04-07T13:47:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009787294_482:323:3071:1779_1920x0_80_0_0_f5968a73f3bb26b2540a4e98a33148d7.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для российской экономики из-за падения нефтяных котировок.Песков отметил, что в России делают все, чтобы минимизировать последствия происходящего."Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", — заключил пресс-секретарь.Мировые цены на нефть начали неделю со снижения — марка Brent дешевела до 62,95 доллара за баррель. Это минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009585521.html
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009787294_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_caa5f1f52cdfde040724d47eedb66d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша
Экономика, Цены на нефть, США
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами

Песков связал скачки цен на нефть с пошлинами США в отношении большинства стран

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАбино-Украинское нефтегазовое месторождение в Краснодарском крае
Абино-Украинское нефтегазовое месторождение в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Абино-Украинское нефтегазовое месторождение в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для российской экономики из-за падения нефтяных котировок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос
Вчера, 08:00
Песков отметил, что в России делают все, чтобы минимизировать последствия происходящего.
"Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", — заключил пресс-секретарь.
Мировые цены на нефть начали неделю со снижения — марка Brent дешевела до 62,95 доллара за баррель. Это минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа
5 апреля, 23:27
На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.
Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия
5 апреля, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала