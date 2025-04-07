https://ria.ru/20250407/neft-2009786095.html
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами - РИА Новости, 07.04.2025
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами
Скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:55:00+03:00
2025-04-07T12:55:00+03:00
2025-04-07T13:47:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для российской экономики из-за падения нефтяных котировок.Песков отметил, что в России делают все, чтобы минимизировать последствия происходящего."Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", — заключил пресс-секретарь.Мировые цены на нефть начали неделю со снижения — марка Brent дешевела до 62,95 доллара за баррель. Это минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша
Экономика, Цены на нефть, США
В Кремле связали скачки цен на нефть с американскими пошлинами
Песков связал скачки цен на нефть с пошлинами США в отношении большинства стран
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира", — сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для российской экономики из-за падения нефтяных котировок.
Песков отметил, что в России делают все, чтобы минимизировать последствия происходящего.
"Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", — заключил пресс-секретарь.
Мировые цены на нефть начали неделю со снижения — марка Brent
дешевела до 62,95 доллара за баррель. Это минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.
На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп
подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.
Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия
, Саудовская Аравия
, Ирак
, ОАЭ
, Кувейт
, Казахстан
, Алжир
и Оман
договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.