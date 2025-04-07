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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель - РИА Новости, 07.04.2025
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10:12 07.04.2025 (обновлено: 10:42 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/neft-2009752608.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель - РИА Новости, 07.04.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 63 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:12:00+03:00
2025-04-07T10:42:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 63 долларов, следует из данных торгов.К 10:16 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 4,01 процента — до 62,95 доллара за баррель. Этот минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.Майские фьючерсы на WTI при этом теряли 4,15 процента, торгуясь на уровне 59,42 доллара.На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
https://ria.ru/20250405/opek-2009544741.html
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экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 2021 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 63 долларов, следует из данных торгов.
К 10:16 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 4,01 процента — до 62,95 доллара за баррель. Этот минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.
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На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.
Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
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