https://ria.ru/20250407/neft-2009752608.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель - РИА Новости, 07.04.2025

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 63 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:12:00+03:00

2025-04-07T10:12:00+03:00

2025-04-07T10:42:00+03:00

экономика

цены на нефть

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 63 долларов, следует из данных торгов.К 10:16 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 4,01 процента — до 62,95 доллара за баррель. Этот минимальный показатель с 12 апреля 2021 года.Майские фьючерсы на WTI при этом теряли 4,15 процента, торгуясь на уровне 59,42 доллара.На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.

https://ria.ru/20250405/opek-2009544741.html

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent