https://ria.ru/20250407/neft-2009737683.html

Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума

Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума - РИА Новости, 07.04.2025

Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума

Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, до минимума за четыре года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:33:00+03:00

2025-04-07T08:33:00+03:00

2025-04-07T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, до минимума за четыре года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Так, к 8:23 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 2,15 процента — до 64,14 доллара за баррель. Причем показатель опускался даже ниже 64 долларов впервые с 14 апреля 2021 года. В то же время майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18 процента, до 60,61 доллара. "Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается", — приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена. Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне "медвежьих" факторов. На прошлой неделе восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца. Существенно влияют на рынок и опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.

https://ria.ru/20250405/opek-2009544741.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, опек, goldman sachs group, brent, wti (нефть)