Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума
Нефть марки Brent торгуется ниже $64 за баррель впервые с апреля 2021 года
© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, до минимума за четыре года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Так, к 8:23 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 2,15 процента — до 64,14 доллара за баррель. Причем показатель опускался даже ниже 64 долларов впервые с 14 апреля 2021 года.
В то же время майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18 процента, до 60,61 доллара.
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"Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается", — приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена.
Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне "медвежьих" факторов. На прошлой неделе восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
Существенно влияют на рынок и опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.