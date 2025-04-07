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Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума - РИА Новости, 07.04.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:33 07.04.2025 (обновлено: 09:44 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/neft-2009737683.html
Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума
Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума - РИА Новости, 07.04.2025
Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума
Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, до минимума за четыре года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:33:00+03:00
2025-04-07T09:44:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, до минимума за четыре года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Так, к 8:23 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 2,15 процента — до 64,14 доллара за баррель. Причем показатель опускался даже ниже 64 долларов впервые с 14 апреля 2021 года. В то же время майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18 процента, до 60,61 доллара. "Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается", — приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена. Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне "медвежьих" факторов. На прошлой неделе восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца. Существенно влияют на рынок и опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.
https://ria.ru/20250405/opek-2009544741.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, опек, goldman sachs group, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, ОПЕК, Goldman Sachs Group, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума

Нефть марки Brent торгуется ниже $64 за баррель впервые с апреля 2021 года

© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, до минимума за четыре года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Так, к 8:23 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 2,15 процента — до 64,14 доллара за баррель. Причем показатель опускался даже ниже 64 долларов впервые с 14 апреля 2021 года.
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В то же время майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18 процента, до 60,61 доллара.
«
"Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается", — приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена.
Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне "медвежьих" факторов. На прошлой неделе восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
Существенно влияют на рынок и опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияСаудовская АравияДональд ТрампОПЕКGoldman Sachs GroupBrentWTI (нефть)
 
 
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