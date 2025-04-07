Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации своей российской "дочки"
ФНС: Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации ООО "Майкрософт Рус"
© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании "Microsoft"
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании "Microsoft". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Корпорация Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации российского юридического лица ООО "Майкрософт Рус", долгосрочные планы компании остаются неизменными, говорится в отчетности компании, размещенной на сайте ФНС.
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"Решение о ликвидации ООО "Майкрософт Рус" на дату утверждения настоящей отчетности не рассматривается. Вышеупомянутое соблюдение правительственных ограничений, связанных с условиями ведения бизнеса в России, указывает на то, что долгосрочные планы компании остаются неопределенными. Единственный участник ООО "Майкрософт Рус" будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в РФ исходя из дальнейшего развития ситуации", - сказано в отчете.
По итогам 2024 года чистая прибыль компании выросла на 38,9%, до 174,114 миллиона рублей, а валовая прибыль снизилась на 21,4%, до 78,3 миллиона рублей. Выручка "Майкрософт Рус" сократилась на 23,6%, до 161,6 миллиона рублей.
Уточняется, что единственным покупателем в 2024 году стало зарубежное подразделение корпорации Microsoft - Microsoft Ireland Operations Limited, объем реализации услуг составил 161,607 миллиона рублей. Также в отчете указано, что "Майкрософт Рус" в 2024 году выполняла текущие обязательства перед кредиторами, производила выплаты по расчетам с персоналом, а также выплачивала в бюджет налоги и сборы.
Численность сотрудников российского юрлица по итогам 2024 года составила 2 человека. Кроме того, в декабре 2024 года компания закрыла филиалы в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и в Санкт-Петербурге. Подразделения, зарегистрированные во Владивостоке, Воронеже, Красноярске, Ярославле и Москве, были закрыты в январе 2025 года. "Майкрософт Рус" продолжает арендовать офис в Москве по адресу Крылатская, 17.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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