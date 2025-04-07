https://ria.ru/20250407/microsoft-2009829076.html

Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации своей российской "дочки"

Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации своей российской "дочки" - РИА Новости, 07.04.2025

Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации своей российской "дочки"

Корпорация Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации российского юридического лица ООО "Майкрософт Рус", долгосрочные планы компании остаются неизменными,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:11:00+03:00

2025-04-07T16:11:00+03:00

2025-04-07T16:11:00+03:00

россия

москва

екатеринбург

федеральная налоговая служба (фнс россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101841/59/1018415906_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_ccec029a451075e4ce4a33d35f031bc3.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Корпорация Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации российского юридического лица ООО "Майкрософт Рус", долгосрочные планы компании остаются неизменными, говорится в отчетности компании, размещенной на сайте ФНС. "Решение о ликвидации ООО "Майкрософт Рус" на дату утверждения настоящей отчетности не рассматривается. Вышеупомянутое соблюдение правительственных ограничений, связанных с условиями ведения бизнеса в России, указывает на то, что долгосрочные планы компании остаются неопределенными. Единственный участник ООО "Майкрософт Рус" будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в РФ исходя из дальнейшего развития ситуации", - сказано в отчете. По итогам 2024 года чистая прибыль компании выросла на 38,9%, до 174,114 миллиона рублей, а валовая прибыль снизилась на 21,4%, до 78,3 миллиона рублей. Выручка "Майкрософт Рус" сократилась на 23,6%, до 161,6 миллиона рублей. Уточняется, что единственным покупателем в 2024 году стало зарубежное подразделение корпорации Microsoft - Microsoft Ireland Operations Limited, объем реализации услуг составил 161,607 миллиона рублей. Также в отчете указано, что "Майкрософт Рус" в 2024 году выполняла текущие обязательства перед кредиторами, производила выплаты по расчетам с персоналом, а также выплачивала в бюджет налоги и сборы. Численность сотрудников российского юрлица по итогам 2024 года составила 2 человека. Кроме того, в декабре 2024 года компания закрыла филиалы в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и в Санкт-Петербурге. Подразделения, зарегистрированные во Владивостоке, Воронеже, Красноярске, Ярославле и Москве, были закрыты в январе 2025 года. "Майкрософт Рус" продолжает арендовать офис в Москве по адресу Крылатская, 17. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20250331/microsoft-2008386604.html

https://ria.ru/20250228/otklyuchenie-2002309038.html

россия

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, екатеринбург, федеральная налоговая служба (фнс россии), в мире