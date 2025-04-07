https://ria.ru/20250407/matvienko-2009765159.html

Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века"

Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века" - РИА Новости, 07.04.2025

Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века"

Евросоюз перестал имитировать свободу слова и развитие демократии, там наступило "средневековье 21 века", при котором устраняют политических оппонентов, заявила РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:30:00+03:00

2025-04-07T11:30:00+03:00

2025-04-07T11:30:00+03:00

в мире

франция

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гагаузия

валентина матвиенко

майя санду

евгения гуцул

совет федерации рф

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ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Евросоюз перестал имитировать свободу слова и развитие демократии, там наступило "средневековье 21 века", при котором устраняют политических оппонентов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Они даже уже не делают вид и не имитируют, скажем, свободу слова или развитие демократических институтов. Это уже — вот в каждом веке есть, говорят, средневековье — это "средневековье 21 века", когда политического оппонента, который пользуется наибольшей поддержкой своих граждан, госпожу Ле Пен во Франции привлекают к уголовной ответственности и ровно в то время, чтобы она не попала на следующие выборы президента", - сказала она журналистам. Матвиенко также заявила, что колониальный режим президента Молдавии Майи Санду, выполняющей чужую волю, тоже возбуждает уголовные дела против неугодных — в частности, против главы Гагаузии Евгении Гуцул. "И главное, что в Европе нет свободы высказывания своего мнения. И второе главное, что даже если ты выскажешь, никто его не учитывает. Посмотрите , какая евродиктатура в Евросоюзе, извините за тавтологию", - констатировала политик.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650699.html

https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html

франция

молдавия

гагаузия

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в мире, франция, молдавия, гагаузия, валентина матвиенко, майя санду, евгения гуцул, совет федерации рф