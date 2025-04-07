Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века" - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/matvienko-2009765159.html
Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века"
Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века" - РИА Новости, 07.04.2025
Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века"
Евросоюз перестал имитировать свободу слова и развитие демократии, там наступило "средневековье 21 века", при котором устраняют политических оппонентов, заявила РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:30:00+03:00
2025-04-07T11:30:00+03:00
в мире
франция
молдавия
гагаузия
валентина матвиенко
майя санду
евгения гуцул
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Евросоюз перестал имитировать свободу слова и развитие демократии, там наступило "средневековье 21 века", при котором устраняют политических оппонентов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Они даже уже не делают вид и не имитируют, скажем, свободу слова или развитие демократических институтов. Это уже — вот в каждом веке есть, говорят, средневековье — это "средневековье 21 века", когда политического оппонента, который пользуется наибольшей поддержкой своих граждан, госпожу Ле Пен во Франции привлекают к уголовной ответственности и ровно в то время, чтобы она не попала на следующие выборы президента", - сказала она журналистам. Матвиенко также заявила, что колониальный режим президента Молдавии Майи Санду, выполняющей чужую волю, тоже возбуждает уголовные дела против неугодных — в частности, против главы Гагаузии Евгении Гуцул. "И главное, что в Европе нет свободы высказывания своего мнения. И второе главное, что даже если ты выскажешь, никто его не учитывает. Посмотрите , какая евродиктатура в Евросоюзе, извините за тавтологию", - констатировала политик.
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650699.html
https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html
франция
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7a69ebb0e376d49094432e56967037b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, молдавия, гагаузия, валентина матвиенко, майя санду, евгения гуцул, совет федерации рф
В мире, Франция, Молдавия, Гагаузия, Валентина Матвиенко, Майя Санду, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала Евросоюз "средневековьем 21 века"

Матвиенко: ЕС перестал имитировать свободу слова и развитие демократии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Евросоюз перестал имитировать свободу слова и развитие демократии, там наступило "средневековье 21 века", при котором устраняют политических оппонентов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Они даже уже не делают вид и не имитируют, скажем, свободу слова или развитие демократических институтов. Это уже — вот в каждом веке есть, говорят, средневековье — это "средневековье 21 века", когда политического оппонента, который пользуется наибольшей поддержкой своих граждан, госпожу Ле Пен во Франции привлекают к уголовной ответственности и ровно в то время, чтобы она не попала на следующие выборы президента", - сказала она журналистам.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко
6 апреля, 15:04
Матвиенко также заявила, что колониальный режим президента Молдавии Майи Санду, выполняющей чужую волю, тоже возбуждает уголовные дела против неугодных — в частности, против главы Гагаузии Евгении Гуцул.
«
"И главное, что в Европе нет свободы высказывания своего мнения. И второе главное, что даже если ты выскажешь, никто его не учитывает. Посмотрите , какая евродиктатура в Евросоюзе, извините за тавтологию", - констатировала политик.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Матвиенко заявила о трещине в Евросоюзе
16 марта, 22:25
 
В миреФранцияМолдавияГагаузияВалентина МатвиенкоМайя СандуЕвгения ГуцулСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала