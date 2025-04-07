https://ria.ru/20250407/marochko-2009728922.html

ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко

ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.04.2025

ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко

ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:02:00+03:00

2025-04-07T06:02:00+03:00

2025-04-07T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины прифронтовых городов и районов ЛНР продолжаются. Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726223.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины