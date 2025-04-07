https://ria.ru/20250407/marochko-2009728922.html
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:02:00+03:00
2025-04-07T06:02:00+03:00
2025-04-07T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины прифронтовых городов и районов ЛНР продолжаются. Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726223.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто и инфраструктуре в ЛНР