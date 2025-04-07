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ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/marochko-2009728922.html
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:02:00+03:00
2025-04-07T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины прифронтовых городов и районов ЛНР продолжаются. Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726223.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто в ЛНР, заявил Марочко

Марочко: ВСУ стали чаще бить дронами по гражданским авто и инфраструктуре в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины прифронтовых городов и районов ЛНР продолжаются. Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду
Вчера, 04:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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