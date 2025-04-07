https://ria.ru/20250407/kuzbass-2009740041.html

В Кузбассе возбудили дело после возгорания крыши многоквартирного дома

В Кузбассе возбудили дело после возгорания крыши многоквартирного дома - РИА Новости, 07.04.2025

В Кузбассе возбудили дело после возгорания крыши многоквартирного дома

Уголовное дело возбудили в Кузбассе на основании прокурорской проверки после возгорания крыши многоквартирного дома в городе Междуреченске, сообщает... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:52:00+03:00

2025-04-07T08:52:00+03:00

2025-04-07T08:52:00+03:00

происшествия

междуреченск

кемеровская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО 7 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе на основании прокурорской проверки после возгорания крыши многоквартирного дома в городе Междуреченске, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщала, что кровля жилого пятиэтажного дома загорелась на площади 900 квадратных метров в городе Междуреченске Кемеровской области. Самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС были спасены 17 человек. Для обогрева эвакуированных были организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома был развёрнут пункт временного размещения на 244 места. В субботу власти города ввели муниципальный режим ЧС в границах данного дома. "Предварительная причина пожара - аварийный режим работы отопительного электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Прокуратурой города Междуреченска по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве. Установлены факты ненадлежащего содержания управляющей организацией общедомового имущества", – говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве отметили, что материалы проверки направлены в следственный отдел по городу Междуреченску следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области. "По данному факту в следственном отделе по г. Междуреченску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – сообщает пресс-служба СУСК по региону. По данным ведомства, в настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются и допрашиваются лица, чьи жилые помещения пострадали в результате пожара, проводится осмотр места происшествия. Также в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, для точного установления причины и очага возгорания. В СУСК региона отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. В надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура города контролирует соблюдение прав жильцов дома, в том числе на получение компенсации причиненного имуществу вреда. При необходимости гражданам будет оказано содействие в восстановлении утраченных в пожаре документов.

https://ria.ru/20250405/moskva-2009587148.html

https://ria.ru/20241215/chp-1989284794.html

https://ria.ru/20240819/kuzbass-1966985156.html

междуреченск

кемеровская область

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происшествия, междуреченск, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)