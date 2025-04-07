https://ria.ru/20250407/kndr-2009900135.html

Сенатор парламента Румынии планирует посетить КНДР

Сенатор парламента Румынии планирует посетить КНДР - РИА Новости, 07.04.2025

Сенатор парламента Румынии планирует посетить КНДР

Сенатор парламента Румынии, лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ заявила о планах посетить КНДР, чтобы лично сравнить "диктатуру" в КНДР с... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:18:00+03:00

2025-04-07T20:18:00+03:00

2025-04-07T20:19:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Сенатор парламента Румынии, лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ заявила о планах посетить КНДР, чтобы лично сравнить "диктатуру" в КНДР с тем, что происходит в Европейском союзе. "У меня уже вызывает сомнение, что в Северной Корее действительно диктатура, особенно когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет многие страны в диктатуре. Я считаю, что именно в Европе восстанавливается самая сильная диктатура. Да, я поеду в Северную Корею, чтобы лично убедиться, какая там на самом деле ситуация", – заявила Шошоакэ в эфире бухарестского телеканала B1. Политик, которая также является депутатом Европарламента и известна жесткой критикой Брюсселя, обвинила фон дер Ляйен во вмешательстве во внутренние дела Румынии и попытках контролировать политические процессы в стране. Шошоакэ приобрела известность в Румынии после резонансных заявлений в адрес Киева. Весной 2023 года она внесла в сенат законопроект о разрыве соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и возвращении Румынии исторических территорий. В ответ МИД Украины инициировал санкции против политика, которая позже заявила о получении прямых угроз от украинского внешнеполитического ведомства. Политическая карьера Шошоакэ в последние месяцы складывается непросто – ее попытки баллотироваться на пост президента Румынии были заблокированы Конституционным судом как осенью 2024 года, так и в марте 2025 года. Итоги президентских выборов в Румынии, прошедших в ноябре 2024 года, были аннулированы судом 6 декабря со ссылкой на "серьезные нарушения", что вызвало массовые протесты по всей стране. Ранее Шошоакэ неоднократно выступала за нормализацию отношений с Россией и восстановление экономических связей, несмотря на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Новые выборы президента Румынии назначены на 4 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008505510.html

https://ria.ru/20250327/nebenzya-2007692981.html

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

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в мире, румыния, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент