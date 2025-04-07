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СМИ: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета - РИА Новости, 07.04.2025
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06:28 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kitay-2009729803.html
СМИ: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета
СМИ: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета
Расследование по подозрению в коррупции ведется в отношении сына бывшего вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ - финансиста, основателя инвестиционной компании... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:28:00+03:00
2025-04-07T06:28:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расследование по подозрению в коррупции ведется в отношении сына бывшего вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ - финансиста, основателя инвестиционной компании Skycus Capital Лю Тяньжаня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "(Расследование - ред.) связано с предполагаемой коррупцией, связанной с финансами", - говорится в материале. По словам бывшего коллеги Тяньжаня, он находится под следствием уже на протяжении некоторого времени. Другой собеседник издания рассказал, что Тяньжань задержан. Издание пишет, что расследование изначально касалось планов Ant Group провести первое публичное размещение акций на сумму 37 миллиардов долларов, однако в процессе были обнаружены не связанные с этим случаи коррупции, о чем доложили председателю КНР Си Цзиньпину.
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в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
СМИ: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета

FT: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расследование по подозрению в коррупции ведется в отношении сына бывшего вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ - финансиста, основателя инвестиционной компании Skycus Capital Лю Тяньжаня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"(Расследование - ред.) связано с предполагаемой коррупцией, связанной с финансами", - говорится в материале.
По словам бывшего коллеги Тяньжаня, он находится под следствием уже на протяжении некоторого времени. Другой собеседник издания рассказал, что Тяньжань задержан.
Издание пишет, что расследование изначально касалось планов Ant Group провести первое публичное размещение акций на сумму 37 миллиардов долларов, однако в процессе были обнаружены не связанные с этим случаи коррупции, о чем доложили председателю КНР Си Цзиньпину.
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