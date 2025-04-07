В Конгрессе США призвали Киев отказаться от территориальных притязаний
Telegraph: конгрессвумен Спартц призвала Киев потребовать отставки Зеленского
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные РФ территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины", пишет газета Telegraph.
«
"Единственный член конгресса украинского происхождения не боится расстроить своих соотечественников... Они должны признать уступку территории России и требовать отставки... Владимира Зеленского", - говорится в публикации издания, побеседовавшего с конгрессвумен.
По мнению Спартц, Киев находится не в том положении, чтобы требовать "сохранения" за собой территорий, так как проигрывает в конфликте. Она также назвала поведение Зеленского, устроившего перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в конце февраля, "плохой услугой для украинцев" и раскритиковала его за оскорбление американского лидера, призвав жителей Украины голосовать на возможных предстоящих выборах за другого кандидата.
«
"У них будут выборы, и тогда, если они выберут его, они потеряют остальную страну", - добавила Спартц.
Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что выборы руководителя страны на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.
В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа
20 февраля, 17:02
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС, сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.