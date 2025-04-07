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В Конгрессе США призвали Киев отказаться от территориальных притязаний

В Конгрессе США призвали Киев отказаться от территориальных притязаний - РИА Новости, 07.04.2025

В Конгрессе США призвали Киев отказаться от территориальных притязаний

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные РФ территории, и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:09:00+03:00

2025-04-07T16:09:00+03:00

2025-04-07T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные РФ территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины", пишет газета Telegraph. "Единственный член конгресса украинского происхождения не боится расстроить своих соотечественников... Они должны признать уступку территории России и требовать отставки... Владимира Зеленского", - говорится в публикации издания, побеседовавшего с конгрессвумен. По мнению Спартц, Киев находится не в том положении, чтобы требовать "сохранения" за собой территорий, так как проигрывает в конфликте. Она также назвала поведение Зеленского, устроившего перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в конце февраля, "плохой услугой для украинцев" и раскритиковала его за оскорбление американского лидера, призвав жителей Украины голосовать на возможных предстоящих выборах за другого кандидата. "У них будут выборы, и тогда, если они выберут его, они потеряют остальную страну", - добавила Спартц. Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что выборы руководителя страны на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%. Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС, сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000603050.html

https://ria.ru/20250406/saldo-2009627579.html

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