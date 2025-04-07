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В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы" - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:18 07.04.2025 (обновлено: 19:09 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009879571.html
В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы"
В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы" - РИА Новости, 07.04.2025
В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы"
Акция "Чтения Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде на высоком уровне, сказал журналистам в понедельник... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:18:00+03:00
2025-04-07T19:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
калининград
россия
москва
алексей беспрозванных
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде на высоком уровне, сказал журналистам в понедельник губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Конечно, это очень важное, значимое событие. Оно прошло на высоком уровне. Вы знаете, несколько раз точно хотелось слезу пустить. Вы видели, как зал реагировал. Поэтому здорово, что у нас такое мероприятие прошло", - сказал губернатор. Он отметил, что для региона важно, что в ходе чтений был сделан акцент на значимости советского флота в годы Великой Отечественной войны. "Потому что мы – западный форпост России. И наш Балтийский флот – здесь наша основная опора" - подчеркнул губернатор. Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели. Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. В Калининграде "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны прошли в понедельник в историческом кинотеатре "Заря". В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представили литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнил Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.
https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html
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калининград, россия, москва, алексей беспрозванных, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Калининград, Россия, Москва, Алексей Беспрозванных, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы"

Беспрозванных: акция "Чтения Победы" прошла в Калининграде на высоком уровне

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАктер Олег Тополянский выступает на патриотической акции "Чтения Победы" в Калининграде
Актер Олег Тополянский выступает на патриотической акции Чтения Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Актер Олег Тополянский выступает на патриотической акции "Чтения Победы" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде на высоком уровне, сказал журналистам в понедельник губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«
"Конечно, это очень важное, значимое событие. Оно прошло на высоком уровне. Вы знаете, несколько раз точно хотелось слезу пустить. Вы видели, как зал реагировал. Поэтому здорово, что у нас такое мероприятие прошло", - сказал губернатор.
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Он отметил, что для региона важно, что в ходе чтений был сделан акцент на значимости советского флота в годы Великой Отечественной войны. "Потому что мы – западный форпост России. И наш Балтийский флот – здесь наша основная опора" - подчеркнул губернатор.
Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели.
Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.
В Калининграде "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны прошли в понедельник в историческом кинотеатре "Заря". В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представили литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнил Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.
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