В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы"
Беспрозванных: акция "Чтения Победы" прошла в Калининграде на высоком уровне
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАктер Олег Тополянский выступает на патриотической акции "Чтения Победы" в Калининграде
Актер Олег Тополянский выступает на патриотической акции "Чтения Победы" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде на высоком уровне, сказал журналистам в понедельник губернатор региона Алексей Беспрозванных.
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"Конечно, это очень важное, значимое событие. Оно прошло на высоком уровне. Вы знаете, несколько раз точно хотелось слезу пустить. Вы видели, как зал реагировал. Поэтому здорово, что у нас такое мероприятие прошло", - сказал губернатор.
Он отметил, что для региона важно, что в ходе чтений был сделан акцент на значимости советского флота в годы Великой Отечественной войны. "Потому что мы – западный форпост России. И наш Балтийский флот – здесь наша основная опора" - подчеркнул губернатор.
Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели.
Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.
В Калининграде "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны прошли в понедельник в историческом кинотеатре "Заря". В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представили литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнил Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.
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