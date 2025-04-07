https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009879571.html

В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы"

В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы" - РИА Новости, 07.04.2025

В Калининграде завершилась акция "Чтения Победы"

Акция "Чтения Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде на высоком уровне, сказал журналистам в понедельник... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:18:00+03:00

2025-04-07T18:18:00+03:00

2025-04-07T19:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

калининград

россия

москва

алексей беспрозванных

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде на высоком уровне, сказал журналистам в понедельник губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Конечно, это очень важное, значимое событие. Оно прошло на высоком уровне. Вы знаете, несколько раз точно хотелось слезу пустить. Вы видели, как зал реагировал. Поэтому здорово, что у нас такое мероприятие прошло", - сказал губернатор. Он отметил, что для региона важно, что в ходе чтений был сделан акцент на значимости советского флота в годы Великой Отечественной войны. "Потому что мы – западный форпост России. И наш Балтийский флот – здесь наша основная опора" - подчеркнул губернатор. Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели. Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. В Калининграде "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны прошли в понедельник в историческом кинотеатре "Заря". В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представили литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнил Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.

https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининград, россия, москва, алексей беспрозванных, 80-летие победы в великой отечественной войне