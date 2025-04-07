https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009856326.html

В Калининграде началась акция "Чтения Победы"

В Калининграде началась акция "Чтения Победы" - РИА Новости, 07.04.2025

В Калининграде началась акция "Чтения Победы"

Акция "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны началась в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:19:00+03:00

2025-04-07T17:19:00+03:00

2025-04-07T17:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

калининград

калининградская область

москва

алексей беспрозванных

роберт рождественский

расул гамзатов

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны началась в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представят литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнит Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота. В программе – произведения Роберта Рождественского, Расула Гамзатова, Александра Твардовского, Константина Симонова и других поэтов, а также песни о моряках и их подвигах. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил журналистам, что мероприятие очень важно для региона. "Этот год объявлен президентом Годом защитников Отечества. Вы видите, сколько уделяется внимания патриотическому воспитанию молодежи и президентом, и в каждом регионе. Поэтому очень важно, что сегодня в одном зале встретятся и молодое поколение, и старшее поколение, и ветераны", - сказал губернатор. Он отметил, что молодые участники мероприятия уже пообщались с ветеранами, послушали их истории о жизни в годы Великой Отечественной войны, о подвигах советских солдат. "Это очень важно. Это объединяет нас всех. Это основная цель этой акции – чтобы мы были едины вместе со всеми нашими поколениями. Как видите, сейчас, несмотря на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, мы все объединяемся и все идем одним путем к нашей большой победе", - добавил Беспрозванных. Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели. Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.

https://ria.ru/20250126/kaliningrad-1995576020.html

https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html

https://ria.ru/20240824/festival-1968268210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, калининградская область, москва, алексей беспрозванных, роберт рождественский, расул гамзатов, 80-летие победы в великой отечественной войне