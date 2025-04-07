Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде началась акция "Чтения Победы" - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:19 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009856326.html
В Калининграде началась акция "Чтения Победы"
В Калининграде началась акция "Чтения Победы" - РИА Новости, 07.04.2025
В Калининграде началась акция "Чтения Победы"
Акция "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны началась в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:19:00+03:00
2025-04-07T17:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
калининград
калининградская область
москва
алексей беспрозванных
роберт рождественский
расул гамзатов
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149611/35/1496113556_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_90f61a9572d95ff5e2d7cae4adc3a88d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны началась в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представят литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнит Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота. В программе – произведения Роберта Рождественского, Расула Гамзатова, Александра Твардовского, Константина Симонова и других поэтов, а также песни о моряках и их подвигах. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил журналистам, что мероприятие очень важно для региона. "Этот год объявлен президентом Годом защитников Отечества. Вы видите, сколько уделяется внимания патриотическому воспитанию молодежи и президентом, и в каждом регионе. Поэтому очень важно, что сегодня в одном зале встретятся и молодое поколение, и старшее поколение, и ветераны", - сказал губернатор. Он отметил, что молодые участники мероприятия уже пообщались с ветеранами, послушали их истории о жизни в годы Великой Отечественной войны, о подвигах советских солдат. "Это очень важно. Это объединяет нас всех. Это основная цель этой акции – чтобы мы были едины вместе со всеми нашими поколениями. Как видите, сейчас, несмотря на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, мы все объединяемся и все идем одним путем к нашей большой победе", - добавил Беспрозванных. Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели. Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.
https://ria.ru/20250126/kaliningrad-1995576020.html
https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html
https://ria.ru/20240824/festival-1968268210.html
калининград
калининградская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149611/35/1496113556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0f97cbe76f025aaae5055a772f32263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, калининградская область, москва, алексей беспрозванных, роберт рождественский, расул гамзатов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Калининград, Калининградская область, Москва, Алексей Беспрозванных, Роберт Рождественский, Расул Гамзатов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Калининграде началась акция "Чтения Победы"

В кинотеатре "Заря" в Калининграде началась акция "Чтения Победы"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы" на тему советского флота и его героев в годы Великой Отечественной войны началась в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия артисты Московского художественного театра имени Чехова и театров Калининграда представят литературные и документальные произведения о подвигах советских моряков в годы войны, описания ключевых морских сражений. Творческие номера также исполнит Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.
Участники Марша жизни в Калининградской области в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей
26 января, 17:56
В программе – произведения Роберта Рождественского, Расула Гамзатова, Александра Твардовского, Константина Симонова и других поэтов, а также песни о моряках и их подвигах. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил журналистам, что мероприятие очень важно для региона.
"Этот год объявлен президентом Годом защитников Отечества. Вы видите, сколько уделяется внимания патриотическому воспитанию молодежи и президентом, и в каждом регионе. Поэтому очень важно, что сегодня в одном зале встретятся и молодое поколение, и старшее поколение, и ветераны", - сказал губернатор.
Он отметил, что молодые участники мероприятия уже пообщались с ветеранами, послушали их истории о жизни в годы Великой Отечественной войны, о подвигах советских солдат.
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Калининградский губернатор о штурме Кенигсберга: "Сломали хребет нацизму"
Вчера, 14:45
"Это очень важно. Это объединяет нас всех. Это основная цель этой акции – чтобы мы были едины вместе со всеми нашими поколениями. Как видите, сейчас, несмотря на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, мы все объединяемся и все идем одним путем к нашей большой победе", - добавил Беспрозванных.
Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели.
Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.
Исторический фестиваль, посвященный 110-летию со дня начала Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Под Калининградом открылся фестиваль, посвященный Первой мировой войне
24 августа 2024, 19:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКалининградКалининградская областьМоскваАлексей БеспрозванныхРоберт РождественскийРасул Гамзатов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала